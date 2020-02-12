Казанский суд отказался освобождать экс-проректора КХТИ от наказания по болезни
Осужденный за мошенничество с госзакупками КНИТУ-КХТИ Ильдар Абдуллин не подлежит освобождению от наказания по состоянию здоровья. Такое решение по ходатайству бывшего проректора вуза вынес сегодня Вахитовский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».
Сам Абдуллин в заседании участия не принимал, уведомив суд о рассмотрении материала без его участия.
На заседании адвокаты осужденного просили освободить его. Не делая акцент на диагнозах, Защитник Юлия Сорокина сообщила — состояние Абдуллина ухудшается, отказали почки, и сейчас его жизнь зависит от своевременных медицинских процедур. Второй адвокат Владимир Гусев подтвердил, что их подзащитный неоднократно госпитализировался в больницу для осужденных.
Помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов против удовлетворения ходатайства не возражал, отмечая, что диагноз подтвержден надлежащим образом и выявленные заболевания Абдуллина входят в специальный перечень, утвержденный правительством РФ.
Срок наказания Абдуллина истекает в марте 2022 года и большую часть осужденный уже отсидел. Однако по мнению суда, выявленный у него сахарный диабет второго типа не входит в перечень заболеваний из утвержденного правительством РФ списка, а потому выводы медкомиссии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, констатировал судья Наиль Камалетдинов.
Защитники намерены оспорить отказ суда, полагая, что в решение закралась ошибка — ссылка не на тот перечень правительства РФ. Для уже отбывающих наказание и для следственно-арестованных применяются разные документы.
В 2015-м по приговору Московского райсуда профессор получил 6,5 года колонии общего режима. Но в колонию не попал — арестовали по новому делу о хищениях в КНИТУ. Приговор по нему пока не вынесен.
Как ранее сообщало «Реальное время», другой райсуд Казани рассмотрит схожее ходатайство осужденного бенефициара стройфирмы «Свей» Рашида Аитова.
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