Казанский суд отказался освобождать экс-проректора КХТИ от наказания по болезни

Фото: "Реальное время"

Осужденный за мошенничество с госзакупками КНИТУ-КХТИ Ильдар Абдуллин не подлежит освобождению от наказания по состоянию здоровья. Такое решение по ходатайству бывшего проректора вуза вынес сегодня Вахитовский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сам Абдуллин в заседании участия не принимал, уведомив суд о рассмотрении материала без его участия.

На заседании адвокаты осужденного просили освободить его. Не делая акцент на диагнозах, Защитник Юлия Сорокина сообщила — состояние Абдуллина ухудшается, отказали почки, и сейчас его жизнь зависит от своевременных медицинских процедур. Второй адвокат Владимир Гусев подтвердил, что их подзащитный неоднократно госпитализировался в больницу для осужденных.

Помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов против удовлетворения ходатайства не возражал, отмечая, что диагноз подтвержден надлежащим образом и выявленные заболевания Абдуллина входят в специальный перечень, утвержденный правительством РФ.

Срок наказания Абдуллина истекает в марте 2022 года и большую часть осужденный уже отсидел. Однако по мнению суда, выявленный у него сахарный диабет второго типа не входит в перечень заболеваний из утвержденного правительством РФ списка, а потому выводы медкомиссии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, констатировал судья Наиль Камалетдинов.

Защитники намерены оспорить отказ суда, полагая, что в решение закралась ошибка — ссылка не на тот перечень правительства РФ. Для уже отбывающих наказание и для следственно-арестованных применяются разные документы.

В 2015-м по приговору Московского райсуда профессор получил 6,5 года колонии общего режима. Но в колонию не попал — арестовали по новому делу о хищениях в КНИТУ. Приговор по нему пока не вынесен.

Как ранее сообщало «Реальное время», другой райсуд Казани рассмотрит схожее ходатайство осужденного бенефициара стройфирмы «Свей» Рашида Аитова.

