Казанский суд постановил освободить осужденного за бандитизм «смотрящего» по Ишимбаю

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Сегодня Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении по болезни 62-летнего криминального авторитета из Башкортостана Марса Баталова. Если решение не будет оспорено в течение 10 дней, на волю он выйдет на 11 лет и 1 месяц раньше срока.



Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы против «вольной» для осужденного за бандитизм и вымогательства возражала. Настаивала на привлечении к процессу потерпевших предпринимателей и их представителей.

Напомним, срок наказания по приговору «смотрящего» по Ишимбаю истекает в ноябре 2031 года. Приговор вступил в силу в декабре 2019-го. А уже в январе 2020 комиссия медиков УФСИН по РТ дала заключение о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию за решеткой, из утвержденного правительством РФ перечня. С ходатайством Баталов обратился в мае, в июне оно было отклонено. Однако через месяц Верховный суд Татарстана посчитал отказ райсуда незаконным, и материал был направлен на повторное рассмотрение. В итоге райсуд вынес прямо противоположное решение.

Прокуроры обсуждают возможность обжалования и предлагают несогласным с мнением суда потерпевшим из Ишимбая и Стерлитамака Республики Башкортостан обращаться за консультацией по вопросам оспаривания по телефонам в Казани: 8 (843) 221-30-48, 221-30-45.

Детали дела «смотрящего» по Ишимбаю — в материале «Реального времени».