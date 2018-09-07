В Турции скончался грузинский вор в законе, освобожденный в Казани на 18 лет раньше срока

После продолжительной болезни на 67-м году в Турции скончался влиятельный грузинский вор «в законе» Реваз Бухникашвили, более известный в преступной среде как Пецо.



В 2017 году Бухникашвили на 18 лет раньше окончания срока освободили в Казани в связи с онкологическим заболеванием. Бухникашвили девять раз оказывался на скамье подсудимых, пишет «Прайм Крайм». При этом совокупный срок, назначенный ему судами разных инстанций в период с 1971 по 2017 год, составляет 77 лет. Воровской стаж Пецо без малого насчитывает 40 лет.

Отмечается, что Бухникашвили получил широкую известность в середине 80-х годов как лидер «грузинской» воровской группировки в тюрьме Владимира, которой противостояли «славянские» традиционалисты во главе с Шуриком Захаром. Позднее из-под крыла Пецо вышли такие известные воры в законе, как Север, Пичуга, Щавлик, Аким и многие другие.