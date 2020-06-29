Экс-глава «Свея» Аитов снова предстанет перед Верховным судом Татарстана

Фото: "Реальное время" (архив)

Дал задний ход уголовному делу казанского застройщика Рашида Аитова Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Он отменил апелляционное определение Верховного суда Татарстана, чем аннулировал вступление приговора Аитову в силу.



Как выяснило «Реальное время», сенсационное решение по громкому уголовному делу кассация вынесла в «секретном» режиме еще в начале июня. На сайте суда оно пока не опубликовано. Более того, в электронной базе скрыты фамилия и статьи обвинения осужденного бенефициара стройфирм «Свей» и «Маг-Строй». Хотя представлен полный список прокуроров и адвокатов, что участвовали в рассмотрении дела Аитова в судах двух инстанций.

Напомним, в декабре 2018-го Московский райсуд Казани приговорил Аитова к 11 годам колонии общего режима за 126 эпизодов мошенничества с деньгами дольщиков. В декабре 2019-го Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки: признал Аитова невиновным по трем эпизодам, часть остальных квалифицировал по менее тяжким составам преступления, вследствие чего сократил срок посадки застройщика до 10 лет.

Кроме того, апелляционная инстанция сняла арест с имущества близких Аитова и третьих лиц. В итоге объем арестованного по делу в интересах дольщиков сократился на 1 млрд рублей.

Теперь все эти правки на приговор по делу «Свея» отменены, и Верховному суду Татарстана предстоит повторно рассмотреть апелляционные жалобы на приговор Аитову. Эту информацию подтвердили источники «Реального времени» в судейском сообществе и один из защитников осужденного.

«Мы в кассации оспаривали не только апелляционное определение, но и сам приговор, поскольку так и не был установлен размер ущерба и не была проведена финансовая экспертиза», — сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Игнатьев. По его мнению, экспертиза необходима, чтобы сравнить иски потерпевших дольщиков с объемом реальных затрат на строительство их домов.

Адвокат считает размер ущерба завышенным, поскольку часть дольщиков покупали помещения не напрямую, а через посредников и по завышенной цене. По словам Игнатьева, эти доводы не получили оценку в апелляции, но повлияли на решение кассационной инстанции, которая, впрочем, оставила осужденного под стражей.

Текст этого решения защитник и сам осужденный пока не получили. Да и дело Аитова в Казань из Самары пока не вернулось.

Напомним, часть после снятия Верховным судом РТ ареста часть имущества близких Аитова уже сменила владельцев. Сам застройщик подал ходатайство об освобождении из мест лишения свободы по болезни.