Вся карьера Михаила Сергачева — череда «счастливых случаев» на фоне большого таланта

Первый татарстанец, взявший Кубок Стэнли

Подняв Кубок Стэнли над головой, уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев вошел в историю как первый татарстанец, взявший главный трофей мирового клубного хоккея. Сказать, что для этого защитник прошел огонь, воду и медные трубы, нельзя — наоборот, по ходу его карьеры словно какая-то невидимая рука сводила Михаила с нужными людьми, начиная с детского тренера и заканчивая генменеджером и главным тренером «Тампы». О том, как 22-летний обладатель чемпионского перстня попал в хоккей, почему оказался ненужным «Ак Барсу» и «Монреалю» и какой вклад внес в общую победу «молний» в финале Кубка Стэнли, «Реальное время» рассказывает с помощью первого тренера Сергачева Андрея Жердева.

«Родители не сразу согласились отдать Мишу в хоккей»

На драфте НХЛ 2016 года «Монреаль» выбрал Михаила Сергачева в первом раунде под девятым номером. Уже через год, пройдя через лигу Онтарио, он уверенно заходил в другую команду НХЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой в итоге и добился главного пока трофея в своей жизни. Будущую звезду в Михаиле разглядел тогдашний генменеджер «Тампы», признанный трансферный гений Стив Айзерман.

«Монреаль» же, обменявший Сергачева на нападающего Джонатана Друэна, выбранного «Лайтнинг» под третьим номером на драфте 2013 года, выйдет за эти годы в плей-офф лишь однажды — в сезоне 2019/20 (и остановится в первом же раунде). А Михаил станет обладателем Кубка Стэнли и сыграет в плей-офф во всех трех сезонах пребывания во Флориде.

— В хоккее очень важно найти своего тренера. Который поверил бы в тебя и начал доверять место в составе, — рассуждает в беседе с «Реальным временем» первый тренер Сергачева Андрей Жердев. — Тем более молодому игроку. В «Монреале», как видите, Михаила не разглядели, а в «Тампе» ему очень повезло — он нашел такого тренера, который увидел потенциал и начал ему доверять. И ему гораздо легче стало развиваться. Когда хоккеисту мало доверяют, то и развитие его идет тяжелее. Думаю, что в Казани он тоже столкнулся именно с этим — тренеры не увидели и не поверили в него.

Что примечательно, сегодня мы вообще могли бы не знать хоккеиста по фамилии Сергачев. Все сложилось именно благодаря Жердеву, который заметил потенциал Михаила в шестилетнем возрасте, когда тот ходил вместе с его дочерью в детский сад. Отметив хорошие габариты мальчика, детский тренер пригласил будущего защитника «на пробы».

— Когда мы набираем ребят, прежде всего смотрим, конечно, на рост (сейчас рост Михаила — 191 см, — прим. ред.). А если мальчишка при этом еще и координирован и быстр, то это вообще удача. Но у Миши и катание сразу пошло, понимаете! В общем, он был способным мальчиком, — резюмирует Жердев.

Родители Сергачева некоторое время раздумывали над тем, отдавать ли сына в хоккейную секцию — он уже занимался плаванием, а хоккей все-таки более дорогое удовольствие. Лишь через полгода отец решил попробовать сына на льду.

— Я уже не помню почему, но его родители не сразу согласились. Отец привел его только в конце сезона. Я набрал ребят осенью, мы к тому моменту уже хорошо прокатались, а родители решились привести его весной.

Планировал продолжать играть в России, но оказался не нужен «Ак Барсу» и рискнул



Интересно, что карьера Сергачева чем-то похожа на путь Никиты Кучерова — форвард тоже оказался не нужен московскому ЦСКА и уехал за океан покорять НХЛ. В ЦСКА будущей суперзвезде давали 8:38 айстайма и отказали в операции, отправив в свободное плавание.

С Сергачевым получилось не так жестко, но все же. КХЛ словно подталкивала его задуматься о продолжении карьеры в Северной Америке. После Подольска, где защитник отыграл в юношах, он перебрался в систему казанского «Ак Барса» и провел за «Ирбис» один сезон 2014/15. И по окончании его даже не помышлял об отъезде за океан, подчеркивая, что хотел бы продолжить играть в России, поскольку здесь больше шансов.

— Предложения были, но я считаю, что лучше остаться здесь. В России у меня гораздо больше возможностей для роста. Ехать туда — это менять обстановку, это новые лица, новый язык, новая жизнь. Сейчас мне не надо туда ехать. Я лучше продолжу карьеру в юниорской сборной, где отличные тренеры и партнеры, — говорил Сергачев в интервью пресс-службе казанского клуба.

Но судьба (а точнее, тренеры и руководители системы «Ак Барса») распорядилась иначе, подтолкнув будущего обладателя Кубка Стэнли к отъезду, и это решение оказалось «счастливым случаем». Михаил решил пробиваться через юниорские канадские лиги.

— В «Ак Барсе» я провел всего один год. Но потом они не хотели меня брать, и я уехал в Северную Америку, — говорил Михаил в интервью «СЭ» 4 года назад.

Когда хоккеист только начинал свой путь за океаном, Жердев предрекал, что он может закрепиться в НХЛ за счет мощного броска и мышления на площадке.

— У него всегда были очень хорошие физические данные — он высокий и крепкий парень, и это тоже играет немаловажную роль, — продолжает первый наставник Сергачева. — Тем более у него хорошая координация, он очень юркий для своих габаритов. У Миши как-то все сошлось — он и большой, и координированный, и быстрый, и мышление хорошее.

Играя в лиге Онтарио за «Виндзор», 17-летний защитник набрал за сезон полсотни очков, а по его итогам был признан лучшим защитником лиги. И попутно был выбран «Монреалем» и попробовал себя в НХЛ.

Еще один «счастливый случай» — это обмен из вечно проблемного «Монреаля», который всегда делал ставку на франкофонов, в омолаживающуюся «Тампу», где как раз-таки любят российских хоккеистов. Фото nhl.com

На одной ступени с Хедманом

Еще один «счастливый случай» — это тот самый обмен из вечно проблемного «Монреаля», который всегда делал ставку на франкофонов, в омолаживающуюся «Тампу», где как раз-таки любят российских хоккеистов. Тогда, помимо Василевского и Кучерова, в команде уже третий сезон отыгрывал Никита Нестеров, и Сергачев благополучно занял его место после ухода Никиты в тот же «Монреаль».

«Не думаю, что у Сергачева есть потолок. Думаю, что он и дальше будет прогрессировать. Когда Сергачев начинал, мы, можно сказать, берегли его в третьей паре. Его не выпускали под сильнейшие звенья других команд, он редко появлялся в большинстве, потому что ему нужно было научиться игре в обороне. Его умение играть в атаке никуда не денется. Его игра изменилась кардинальным образом, когда он понял, что нужно делать в обороне», — оценивал своего игрока главный тренер «Тампы» Джон Купер по ходу финальной серии с «Далласом».

За три сезона в составе «Тампы» Сергачев провел 224 матча, заработав в них 106 (25+81) баллов результативности. В закончившемся накануне сезоне он провел за «Тампу» 94 матча, в которых набрал 44 (13+31) очка при показателе полезности «+18».

Привезет ли Кубок Стэнли в Нижнекамск?

В финале с «Далласом» Сергачев не провалился ни в одном из шести поединков — ни разу его статистика не была отрицательной. Всего же у нижнекамского воспитанника «+4» по показателю полезности по всем играм. При этом он был достаточно дисциплинирован на льду — практически не удалялся, заработав лишь по 2 минуты штрафа в третьем и четвертом матчах.

А свой фирменный ударный щелчок нижнекамец смог продемонстрировать в пятой игре, когда забросил важнейшую шайбу при счете 1:1 в третьем периоде. Худобин оказался бессилен перед такой мощью.

Более того, по ходу этого плей-офф Сергачев увеличил свое игровое время на льду — с 20:22 в регулярном чемпионате он вышел на внушительные 22:36 за матч, став, по сути, ведущим защитником команды наряду с Виктором Хедманом.

Михаил Сергачев — первый из татарстанских воспитанников, кто дошел до самых вершин мирового хоккея: он был ведущим защитником сборной России на чемпионате мира 2019 года в Чехии, обрел свое место в одной из самых продуманных франшиз НХЛ и завоевал Кубок Стэнли. Защитник уже пообещал привезти главный трофей в родной город. Разрешат ли в нынешних условиях — большой вопрос, но в любом случае в Нижнекамске теперь есть свой собственный стэнлиносный воспитанник. В Казани, например, такового нет до сих пор.