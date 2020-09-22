В отношении владельца «Башмилк» начали процедуру банкротства

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении владельца ГК «Башмилк» Александра Никитина, удовлетворив заявление Сбербанка, сообщает «Коммерсант».



Из материалов дела следует, что задолженность ответчика в 168 млн рублей сложилась из кредитов, взятых в банке в 2017 и в 2018 годах. Итоги реструктуризации суд планирует рассмотреть 17 февраля 2021 года.

Финуправляющим предпринимателя назначили Вакиля Абдрашитова из СРО «Синергия» и установили ему ежемесячное вознаграждение в 25 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат» (входит в агрохолдинг «Башмилк»). Его обвиняют в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов.

