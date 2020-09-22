Ламса, Гранлунд и еще один игрок «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом

Три представителя хоккейного клуба «Салават Юлаев» сдали положительные тесты на коронавирус после выездных матчей в Казань и Мытищи. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

Среди зараженных COVID-19 оказались главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса и нападающие Маркус Гранлунд и Данила Башкиров.

«Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», — прокомментировал ситуацию Курносов.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» в первом «зеленом дерби» в сезоне-2020/21.