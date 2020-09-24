В Башкирии задержали татарстанца, подозреваемого в нападении на 43-летнего хоккеиста НХЛ

В Башкирии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 43-летнего хоккеиста Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Данилова. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Следователи задержали 26-летнего жителя Ставропольского края и 29-летнего жителя Республики Татарстан.

Инцидент произошел в середине августа нынешнего года. Двое подозреваемых повздорили с Даниловым, после чего, применив насилие, похитили у него личные вещи и скрылись с места преступления. Чуть позже тело потерпевшего было обнаружено около помещения общественной сауны без признаков жизни.

Фото: vk.com

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемых.

Данилов выступал за любительскую команду «Локомотив» на позиции защитника. У него остались жена и трое детей.