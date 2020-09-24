Президенту Татарстана презентовали установку, втрое повышающую «жирность» газа

Фото: Инна Серова

Новую установку для обогащения газа, использование которой позволяет втрое уменьшить объемы переработки и одновременно обеспечить увеличение объемов выделяемого этана, представил сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» гендиректор ООО «ЭНГО Инжиниринг» Василий Борисов.

Стоимость блока сепарации, умещающегося на площадке площадью 500 квадратных метров, — 750 млн рублей, сообщил Борисов. В результате применения новой технологии содержание этана в перерабатываемом сырье может увеличиться до 35%.

— Это система повышения «жирности» газа. Как ГОКи? — заинтересовался Рустам Минниханов и предложил специалистам более тщательно изучить технологию, предлагаемую «ЭНГО Инжиниринг».

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Ранее «Реальное время» сообщало, что на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» президенту Татарстана представили пять инновационных проектов, касающихся производства полимеров, производства литий-серных батарей для электромобилей и методов выявления онкозаболеваний на ранних стадиях.