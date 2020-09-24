Минниханов предложил более широко использовать новую антикоррозийную защиту для труб

Фото: Инна Серова

Неожиданный эффект возымел доклад директора московского ООО «Си-Ресурс» Антона Бурбулиса на сегодняшнем совете директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Президент Татарстана Рустам Минниханов не только заинтересовался предлагаемым этой компанией инновационным методом антикоррозийной защиты нефте- и газопроводов, но и развил идею его авторов.

Бурбулис предложил организовать на территории Татарстана производство протекторов, которые служат значительно дольше по сравнению с применяемыми с аналогичной целью ингибиторами коррозии и позволяют наполовину снизить затраты на борьбу с коррозией в нефтегазовой отрасли.

— А на сетях водоснабжения они могут работать? — заинтересовался президент. И высказав легкие сомнения в том, что новый метод не приведет к дополнительным затратам на компенсацию возникающего в трубах благодаря новым элементам дополнительного сопротивления, Рустам Минниханов предложил подчиненным изучить возможности более широкого применения протекторов в паро- и трубопроводах.

Президенту Татарстана сегодня также презентовали новую установку для обогащения газа.