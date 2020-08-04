За устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-239 в Татарстане заплатят 204 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора объявило тендер на устройство защитных слоев на автомобильной дороге Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Будет отремонтирован участок, пролегающий в Татарстане. Соответствующая информация размещена 28 июля на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 204 млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 августа. Определение подрядчика состоится 13 августа. Победитель тендера должен выполнить работы с 15 до 30 сентября.

Согласно техническому заданию, планируется установка (замена) и демонтаж бортового камня. Также будет проведено устройство покрытия из SP-4 и досыпка обочин. На данный момент на автомобильной дороге Р-239 (км 116 — км 127, км 153+800 — 164+600, км 187+560 — км 190, км 308+300 — км 318+600, км 374+500 — км 381) скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Ранее в Татарстане определили победителя тендера на капитальный ремонт трассы М-5 «Урал» на территории Татарстана и Оренбургской области. Им стало ООО «Гео-проект».