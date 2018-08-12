ООО Татнефтедор

Общая информация

ООО «Татнефтедор» создано на базе Бугульминского управления автомобильных дорог. Предприятие обслуживает ПАО «Татнефть» и другие сторонние организации. Входит в холдинг «ТаграС».

Для разработки открытых месторождений, Ромашкинского и Бавлинского, весной 1950 года было создано объединение «Татнефть». В этом же году, согласно историческому приказу № 158 Министерства нефтяной промышленности СССР, была организована Дорожная Строительно-ремонтная контора (ДСРК) в г. Бугульме.



В 1990-х гг., когда начались большие изменения в экономике всей страны, наметилась тенденция и к изменению структуры дорожной службы. Стремительно меняющаяся реальность поставила вопрос о выделении дорожной службы в самостоятельную производственную единицу. 1 января 1997 года на базе Бугульминского УАД создается ООО «Татнефтедор», в состав которого вошли пять управлений автомобильных дорог.



20 апреля 2011 года ООО «Татнефтедор» вошло в состав «ТаграС-Холдинг».

В настоящее время в состав компании входят 5 управлений автомобильных дорог: Азнакаевское, Альметьевское, Бугульминское, Заинское и Нурлатское. Управляющая компания находится в Альметьевске.

Направления деятельности ООО «Татнефтедор»:

строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений

производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

строительство спортивных сооружений

ООО «Татнефтедор» занимается асфальтированием дорог на юго-востоке Республике Татарстан — это одно из приоритетных направлений деятельности компании. Подразделения ООО «Татнефтедор» оснащены производственными базами с ремонтно-механическими мастерскими, автозаправочными станциями и складскими помещениями. Асфальтобетонные цехи оснащены асфальтосмесительными установками, дробильносортировочными узлами, железнодорожными тупиками с разгрузочными эстакадами, установкой по приготовлению модифицированного битума и битумно-полимерной мастик и др.

ООО «Татнефтедор» — разработчик и владелец запатентованных технологий «Способ получения модифицированного битума», «Активированный минеральный порошок», «Способ получения композиционной мастики», «Способ получения битумно-полимерных материалов» и «Установка для получения битумно-полимерных материалов».

Директор – Гарифуллин Рустем Габдулбариевич



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