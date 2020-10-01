ФКУ Волго-Вятскуправавтодор
Общая информация
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» было образовано в августе 2002 года. На учреждение возложены функции управления федеральными автомобильными дорогами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и в Ульяновской области.
Руководитель — Мингазов Илдар Галяутдинович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Шуртыгина, д.15
- Телефон: (843) 273-52-11
- Email: vvfad@inbox.ru
- Сайт: http://vv-fad.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020