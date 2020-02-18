В Татарстане ликвидируют восемь участков концентрации ДТП

Фото: Максим Платонов

В Татарстане определили восемь участков мест концентрации ДТП, которые планируют ликвидировать. Об этом заявил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

Из восьми аварийных участков шесть — это участки на трассе М-7 «Волга». Два участка относятся к трассе Р-239 Казань — Оренбург. Еще один — на подъезде к аэропорту Казани.

Программа по ликвидации будет готова к марту. Пока сообщается, что на местах будут установлены барьерные ограждения для разделения встречных потоков машин, светофоры и освещение пешеходных переходов и автобусных остановок, передает «Татар-Информ».



Ранее «Реальное время» сообщало, что до 1 марта 2020 года в Татарстане должны разработать меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом.

