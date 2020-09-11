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Глава ЦИК РФ оценила положительно подготовку к выборам в Татарстане

14:59, 11.09.2020
Глава ЦИК РФ оценила положительно подготовку к выборам в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова высказала мнение о серьезной подготовке к стартовавшим сегодня в Татарстане выборам президента республики и муниципальных депутатов, а еще довыборов в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Мы вас благодарим. Работа серьезная проделана. В процессе будут и включения. Будем смотреть, как будут проходить выборы», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщала о полной готовности избирательной системы РФ к единому дню голосования.

ОбществоВласть Татарстан
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