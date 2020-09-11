Александр Сладковский проголосовал в Зеленодольском районе в автомобиле

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский принял участие в выборах президента РТ, воспользовавшись услугой выездного голосования в селе Ильинка Айшинского сельского поселения Зеленодольского района РТ.

«Впервые я приехал в Ильинку случайно: сказали, что здесь есть озеро, где можно искупаться. К тому же один из моих музыкантов жил в Ильинке, я достаточно часто у него бывал. Меня это место настолько привлекло — я мечтал поселиться здесь несколько лет. А теперь не собираюсь из Ильинки уезжать», — сказала дирижер.

Также Сладковский поделился дальнейшими творческими планами Государственного симфонического оркестра:

«Полгода самоизоляции в определенном смысле стимулировали нашу команду: мы очень соскучились по репетициям и концертам, поэтому работаем с утроенной силой. Впереди записи и гастроли, Москва и Петербург. Скоро поедем в Челябинск. Возможно, полетим в Иркутск — к Денису Леонидовичу Мацуеву, нашему другу. В этом году исполняется 15 лет его фестивалю «Звезды на Байкале», мы там частые гости. И, конечно, работа в Казани — огромное количество концертов и творческих долгов, которые мы должны отдать за эти полгода простоя».