Новости общества

11:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Альметьевск принял флаг 100-летия ТАССР

11:07, 12.08.2020 1
Альметьевск принял флаг 100-летия ТАССР
Фото: Лина Саримова

Сегодня Альметьевск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов прикрепил к флагу нашивку с гербом города.

Также сообщается, что в Альметьевск прибыл председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он принимает участие в торжественной сессии Совета района и городского Совета, посвященной 100-летию республики. Мероприятие проходит во дворце культуры «Нефтьче».

«По всей республике и всей стране широко шагает этот специально учрежденный флаг. Мы в этом году подводим итоги. К сожалению, в условиях пандемии — в усеченном варианте. Наш долг — отдать память и сказать большое спасибо за то, что Татарстан к столетию своему пришел уверенно в числе лидеров регионов России», — заявил в своем выступлении Фарид Мухаметшин. Он также отметил, что Альметьевск внес в развитие республики значительный вклад.

Ранее сообщалось, что эстафету флага 100-летия Татарстана принял Алькеевский район.

Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем