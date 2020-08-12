Альметьевск принял флаг 100-летия ТАССР

Фото: Лина Саримова

Сегодня Альметьевск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов прикрепил к флагу нашивку с гербом города.

Также сообщается, что в Альметьевск прибыл председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он принимает участие в торжественной сессии Совета района и городского Совета, посвященной 100-летию республики. Мероприятие проходит во дворце культуры «Нефтьче».

«По всей республике и всей стране широко шагает этот специально учрежденный флаг. Мы в этом году подводим итоги. К сожалению, в условиях пандемии — в усеченном варианте. Наш долг — отдать память и сказать большое спасибо за то, что Татарстан к столетию своему пришел уверенно в числе лидеров регионов России», — заявил в своем выступлении Фарид Мухаметшин. Он также отметил, что Альметьевск внес в развитие республики значительный вклад.

Ранее сообщалось, что эстафету флага 100-летия Татарстана принял Алькеевский район.

