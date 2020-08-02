Башкирская неделя: «холивары» с татарами, Курбан-байрам по-новому и туймазинский наемник ЧВК Вагнера

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Уходящая неделя ознаменовалась в Башкирии праздником Курбан-байрам и сразу несколькими громкими сюжетами. Так, было оштрафовано УМПО после заражения коронавирусом двух сотен работников предприятия. «Вьетнамские» торговцы с Демского рынка Уфы перебрались в татарстанское Азнакаево, чем вызвали недовольство местных предпринимателей. Весьма неоднозначно наши читатели восприняли интервью с карикатуристом Камилем Бузыкаевым и историком Салаватом Хамидуллиным. А один из задержанных в Белоруссии россиян — бойцов ЧВК Вагнера — оказался жителем Туймазов. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Хроники коронавируса

Количество инфицированных в Башкортостане приблизилось к отметке 6800 человек. В пятницу стало известно о 23-й жертве болезни — 29-летней роженице.

Однако многие обратили внимание на пост в социальных сетях Эльзы Сыртлановой — бывшего главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова, где произошла вспышка COVID-19. Она перепостила запись с цитатами о сильных людях. Например: «Сильных не любят — они неудобны, ими нельзя управлять»; «Они знают, чего достойны, и не готовы от этого отказываться»; «Живут честно, поступают по совести, не бравируют своей историей, не учат других жить, а предпочитают углублять и развивать себя».

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин ушел на двухнедельную самоизоляцию после контакта с зараженным. Чиновник работает удаленно и участвует в совещаниях по видеосвязи.

Кроме того, более 200 сотрудников заразились коронавирусом на предприятии ОДК-УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение). Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей. На заводе не дезинфицировали места общего пользования, производственные помещения, оборудование, инвентарь. Отсутствовали лабораторные исследования контактных с больными COVID-19. В трех корпусах УМПО возникли очаги заболевания.

Более 200 сотрудников заразились коронавирусом на предприятии ОДК-УМПО. Фото umpo.ru

В прессе, соцсетях и телеграм-каналах появлялась информация о заболевших в различных организациях — на «Нефазе», в «Башкирской содовой компании», на Демской оптовой базе, в «Газпром трансгаз Уфе» и других. Отдельные компании подтвердили наличие у своих работников коронавируса, другие опровергли, третьи просто проигнорировали. Однако в уфимской «дочке» «Газпрома» на такую информацию отреагировали довольно странно и болезненно. Так, руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Уфа», написав местному телеграм-каналу, пригрозил «ответственностью» за недостоверную информацию и потребовал удалить «фейк». Авторы же ресурса убирать сообщение не стали, отметив, что информация получена от источников в компании, а над требованием начальника отдела весьма жестко поиронизировали и пообещали взять «на прицел» все газотранспортное предприятие.

Тем не менее в Башкирии растет число пациентов с диагнозом «пневмония». В субботу количество заболевших увеличилось на 117 человек. Еще в пятницу их суточный прирост составлял 89 человек.

Как уфимские «вьетнамцы» перебрались на юго-восток Татарстана

Что касается Демского рынка в Уфе, известного горожанам как «вьетнамский», то «Реальное время» уделило ему особое внимание. В начале мая рынок закрыли из-за нарушения санитарных норм, однако с 21 июля он возобновил работу. Его арендаторы начали искать альтернативные торговые площадки, покинув «Дему». И нашли приют в татарстанском городе Азнакаево, где арендовали площади в местном торговом центре.

Экспансия «вьетнамцев» вызвала острую реакцию среди местных предпринимателей. Ценники у пришлых конкурентов оказались значительно ниже, чем в их торговых точках. Если местные жители радовались возможности купить ширпотреб подешевле, то азнакаевские бизнесмены начали жаловаться муниципальным властям. И торговля «вьетнамцев» из Уфы приостановилась: арендованные участки оказались «закрыты на инвентаризацию».

Глава Азнакаево распорядился взять под контроль ситуацию вокруг торгового центра и проверить законность размещения магазинов на его территории. По мнению властей, ситуация в городе спокойная, «ничего не случилось».

В Стерлитамаке при разборе старых казарм строители обнаружили записку двух солдат, которые полвека назад служили в этих местах

Послание в Зеленодольск через полвека

Другая история, связавшая две республики, оказалась более позитивной. В Стерлитамаке при разборе старых казарм строители обнаружили записку двух солдат, которые полвека назад служили в этих местах. Послание свое они спрятали в бутылке, а тару замуровали под дверным косяком. Один из авторов записки оказался срочником из Татарстана. Корреспондент «Реального времени» связался с ним, выяснил любопытные подробности о «кладе» и жизни татарстанца после службы в армии.

Нуртдин Гаязутдинов из Зеленодольска служил в Башкирии в начале 1970-х годов. Вместе с товарищем из Пензы Николаем Мельниковым они работали на строительстве корпуса. Демобилизовавшись, Гаязутдинов вернулся в родной Зеленодольск, работал на судостроительном заводе им. М. Горького.

Сейчас ему 67 лет. Пока бутылка с запиской остается у нашедшего ее строителя Ильмира Мандибаева. Но стерлитамакец уже связался с Гаязутдиновым и пообещал передать ее в Зеленодольск.

Курбан-байрам в новых условиях

В пятницу в республике весьма непривычно прошел Курбан-байрам. Праздничные богослужения и заклание жертвенных животных происходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Еще год назад мало кто мог представить, что верующие будут отмечать Ид аль-Адха в масках на лице, перчатках на руках, на некотором расстоянии друг от друга во время намаза и с санитайзерами в мечетях. В мусульманских храмах каждому прихожанину измеряли температуру и выдавали комплект средств индивидуальной защиты.

В Уфе главное праздничное богослужение традиционно состоялось в мечети «Ляля-Тюльпан». Его возглавил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Во время проповеди, которая транслировалась по центральному телевидению, он призвал единоверцев с пониманием относиться к принимаемым мерам безопасности.

Праздничные богослужения и заклание жертвенных животных происходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Фото dumrb.ru

Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин возглавил молитву в уфимской мечети «Рамазан». Верующих поздравил и глава республики Радий Хабиров, предложивший отпраздновать этот день «с уклоном на милосердие». К слову, в этом году руководитель Башкирии, в отличие от татарстанского президента Рустама Минниханова, не стал отмечать в мечети главный праздник мусульман.

Напомним, в конце мая другой мусульманский праздник — Ураза-байрам — верующие республики не смогли провести полноценно. Вместо коллективной молитвы в мечети мусульманам предложили отметить Ид аль-Фитр в онлайн-режиме.

«Убежденный хабировец» Бузыкаев

На уходящей неделе в «Реальном времени» вышли интервью с известными общественными деятелями республики. Например, с карикатуристом Камилем Бузыкаевым. «Я убежденный хабировец», — говорит о себе художник. Но признает, что в вопросе сохранения шиханов его взгляды кардинально расходятся с позицией главы Башкортостана.

В прошлом году он взялся за непривычное для себя дело: начал готовить четырехсерийный фильм о советском дипломате Кариме Хакимове. В беседе с нашим корреспондентом Бузыкаев раскрыл подробности проекта, сообщив, когда зритель увидит его документальную ленту.

Не без юмора он вспомнил скандалы, связанные с его творчеством, в том числе историю с рисунком о Казани. Также он высказал свое отношение к региональным властям и поведал о совместном проекте со студией «Муха». Кроме того, наш собеседник, который оказался потомком Салавата Юлаева, поделился своим мнением относительно татаро-башкирских «холиваров», разгоревшихся в информационном поле в преддверии переписи населения.

В прошлом году он взялся за непривычное для себя дело: начал готовить четырехсерийный фильм о советском дипломате Кариме Хакимове. Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

Салават Хамидуллин — о фальсификаторах истории, татарских коллегах и «никудышном» главе РБ

Собственно, очередные татаро-башкирские «холивары» вспыхнули после интервью Салавата Хамидуллина нашей интернет-газете. На днях он вместе со своими соратниками завершил работу над заключительным (36-м) томом проекта «История башкирских родов». У авторов многотомника появились как новые сторонники, так и оппоненты. Хамидуллин рассказал журналисту, как шла работа над этими книгами.

Однако бурную реакцию читателей вызвала другая тема, а конкретно вот эти его слова: «Глупо отрицать башкирское происхождение некоторой части населения востока Татарстана». При этом историк подчеркивает, что каждый сам вправе выбирать этническую идентичность — татарин, башкир, русский и т. д.

Отреагировал он и на обвинения в башкирском «этномиссионерстве». За ответами Салават Хамидуллин посоветовал обращаться к документам, отмечая, что никакой идеологии в его работе нет. Ответил наш собеседник и на предложение директора казанского Института истории им. Ш. Марджани Радика Салихова провести татаро-башкирский симпозиум, на котором историки из Уфы и Казани могли бы обсудить спорные вопросы.

Недобрым словом Салават Ишмухаметович помянул Рустэма Хамитова, руководившего регионом с 2010 по 2018 год, при котором, по его мнению, республика откатилась назад.

На днях он вместе со своими соратниками завершил работу над заключительным (36-м) томом проекта «История башкирских родов»

Вагнеровец из Туймазов

На неделе в Минске были задержаны 33 россиянина, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК Вагнера. Белорусские власти подозревают их в подготовке теракта.

Среди задержанных белорусским КГБ значится 45-летний Рустем Абузарович Зайдуллин. Как выяснили СМИ, данные задержанного мужчины совпадают с информацией в украинской базе «Миротворец», в которой он указан как «российский наемник, внештатный сотрудник ГРУ РФ из ЧВК Вагнера». Отмечается, что он «участвовал в боевых действиях на территории Украины».

Сообщается, что Зайдуллин родился в селе Гафурово Туймазинского района. В 2012 году баллотировался в депутаты Туймазинского райсовета, а в 2014-м — в совет городского поселения от партии «Справедливая Россия». На тот момент он работал начальником отдела внутреннего контроля торгово-развлекательного комплекса «Иремель». В 2016 году он или его тезка с совпадающей датой рождения стал соучредителем местной общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин».

Также указывается, что он ветеран боевых действий на территории Чечни, служил в разведке. По гражданской специальности — сварщик. В Туймазах хорошей работы найти не мог, в последнее время ездил по командировкам.

Как сообщили в суде, Хайруллина признала вину. Фото gtrk.tv

Дело беглой кассирши

Салаватский городской суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела беглой кассирши Луизы Хайруллиной и ее мужа о краже из-за того, что подсудимую не успевают привезти на заседание из изолятора Уфы. Заседание должно было пройти 5 августа.

Как сообщили в суде, Хайруллина признала вину. Дело рассмотрят в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Напомним, старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина в 2017—2019 годах вынесла из банка более 25 млн рублей. В мае прошлого года перед предстоящей ревизией в банке она решила скрыться вместе с семьей. Вся страна с интересом наблюдала за ситуацией, некоторые даже искренне переживали за беглянку. Семья некоторое время жила в лесу, потом приехала в Казань, где Хайруллиных обнаружили на съемной квартире. В итоге Луизу Хайруллину заключили в СИЗО, ее муж находится под домашним арестом.

Следком заинтересовался видео Рамили Саитовой

После скандального видео общественницы Рамили Саитовой, в котором она задалась «армянским вопросом», Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту публичного распространения материалов, возбуждающих ненависть и вражду по национальному признаку.

Как отметили в ведомстве, следователи устанавливают все обстоятельства, при которых были распространены материалы. Действиям автора ролика «будет дана правовая оценка». По опубликованным материалам планируется проведение экспертных исследований.

Неделей ранее Рамиля записала видео, в котором она подходит к пяти девушкам в парке. Узнав, что они армянки, несостоявшаяся кандидат в президенты Татарстана задала вопрос: «Откуда у нас столько армян появилось?» На призыв быть толерантнее общественница ответила еще одним перлом: «Толерантность — это смерть, девочки!» Судя по комментариям, большинство уфимцев явно не оценили порыв экстравагантной землячки.