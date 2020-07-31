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Рустам Минниханов принял участие в молитве, посвященной Курбан-байраму

06:49, 31.07.2020
Рустам Минниханов принял участие в молитве, посвященной Курбан-байраму
Фото: Официальный Татарстан

Сегодня утром президент Татарстана принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Галеевской мечети Казани.

Праздничный намаз прошел по всем требованиям Роспотребнадзора РТ. В храме было минимальное количество людей. Верующие были в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию, сообщает пресс-cлужба президента РТ.

Праздничный намаз провел муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с наступившим праздником Курбан-байрам (Ид аль-адха). Он пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Общество Татарстан
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