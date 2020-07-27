Уфимские «вьетнамцы» перебрались в Азнакаево

Предприниматели юго-востока Татарстана жалуются на вьетнамских конкурентов с крупнейшего оптового рынка Уфы, которые теперь осели на торговых площадях крупного комплекса

Бескомпромиссная торговая «война» между местными предпринимателями и вьетнамцами назревает на приграничной территории Татарстана и Башкортостана. После закрытия Демского вещевого рынка в Уфе торговцы с китайским ширпотребом потянулись в Азнакаево, где неделю назад арендовали первые 200-300 кв.м. площадей в пустующем торговом центре. Нежданных гостей восприняли в штыки: местные шокированы сверхнизкими ценами варягов. Как выяснило «Реальное время», предприниматели ожидают встречи с главой Азнакаево, хотя сомневаются, что он сможет изменить покупательские потоки в маленьком городке.

«Девочки, как быть...»

Нашествие «вьетнамцев»-торговцев из оптово-вещевого (вьетнамского) рынка Демского района Уфы испытывает маленький приграничный город Азнакаево. В чатах местных предпринимателей активно обсуждается их десантирование в крупном торговом центре города, где те арендовали первые 200-300 кв.м под розничную торговлю одеждой, обувью и прочими товарами. Экспансия «вьетнамцев» вызвала острый психологический шок, потому что ценники у пришлых конкурентов оказались чуть ли не в два раза ниже, чем в их торговых точках на абсолютно идентичные товары. Иначе говоря, варяги открыли торговлю без привычной 100%-ной наценки, поразив местных бизнесменов. Их отчаянные посты попали в чат предпринимателей Казани.

«Девочки как быть, проблема у ИП началась такая: в Уфе закрыли рынок Дема оптовый и вьетнамцы оттуда сейчас разбредаются куда могут, сейчас захватывают Азнакаево, Лениногорск, — написала предпринимательница под ником Zulfiya. — В Альметьевске говорят их уже подожгли, юго-восток Татарстана сейчас завоюют и дальше до Казани дойдут. В таком случае как быть? — спрашивает он совета у казанских коллег. И объясняет свою обеспокоенность тем, что «у них цены ниже оптовых, продают от телефонных аксессуаров до удочек, от носков до трусов, от портфелей до обуви- все!».

По данным автора под ником Zulfiya, «средний чек сейчас у них от 2000 до 5000». Иначе говоря, простой обыватель, если верить этой информации, может одеться с ног до головы за небольшую сумму до 5 тысяч рублей.

Нашествие «вьетнамцев»-торговцев из оптово-вещевого (вьетнамского) рынка Демского района Уфы испытывает маленький приграничный город Азнакаево. Фото tatar-congress.org

«Неделю стоим, а продаж нет!»

Откуда взялись фантастически низкие цены? Во время непосредственной беседы предприниматели Азнакаево пожаловались «Реальному времени», что вьетнамцев к ним почему-то завез владелец крупного комплекса, где открывается не оптовый центр, конечно, а розничный магазин, но по оптовым ценам.

«А это еще хуже для их бизнеса, — переживают они, предвидя предстоящий крах. — Мы четыре месяца стояли без работы, ждали, когда разрешат торговлю. И вот — удар под дых! Как конкурировать с оптовыми ценами? К примеру, я закупила летние шорты по 375 рублей, а ставлю цену в 600 рублей. В нее «зашита» аренда, кредит на оборотный капитал прочие накладные расходы. А у них цена — оптовая в 375 рублей, без торговой наценки», — призналась она при условии сохранения ее конфиденциальности.

Предприниматели Азнакаево утверждают, что первую неделю после появления конкурентов проработали почти с нулевой выручкой. «Неделю стоим, а продаж нет! Почему? Потом узнали, что оказывается на другом конце города открылись торговцы с уфимской «Демы», который перетянул всех покупателей. Сейчас в чате идет сбор на встречу с главой администрации Азнакаево.

«Мы родились, выросли здесь и оказываем спонсорскую помощь при проведении Сабантуя, новогодних праздников. Каждый раз администрация присылает нам письма с просьбой о помощи. Как можем помогаем, отчисляем деньги. 200 предпринимателей по 3 тысячи каждый — вот уже 600 тысяч рублей», — рассказала одна из предпринимательниц Азнакаево.

Говоря о масштабах розничного оборота Азнакаево, в исполкоме отметили, что в городе работает 307 магазинов разной направленности, доминируют федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка». Фото yandex.ru

Администрация Азнакаево: торговцы работают легально

Официальный запрос «Реального времени» в администрацию города остался пока без ответа, но как только он поступит, будет опубликован. При этом в управлении торговли исполкома Азнакаево подтвердили изданию, что в крупном торговом центре, где до этого работал лишь продовольственный магазин, начали появляться розничные продавцы непродовольственных товаров. «Кто они по национальности, нам неизвестно», — подчеркнуто вежливо заметила представитель исполкома. — Торговая площадь комплекса — 2,5 тысяч кв.м. Из них примерно 362 кв.м занимает продуктовый ритейл «Находка». Остальное сдается в аренду и разрешения властей не требует», — подчеркнули в исполкоме.

Один из чиновников предположил, что острую реакцию местных бизнесменов мог вызвать большой «игрушечный» магазин, где цены — ниже некуда. «Это все из-за игрушек, так как у наших заметно дороже», — сказал он. В целом, в исполкоме выразили сочувствие местным продавцам непродовольственных товаров, но признали, что здесь торговцы работают легально и будет платить налоги.

Говоря о масштабах розничного оборота Азнакаево, в исполкоме отметили, что в городе работает 307 магазинов разной направленности, доминируют федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка».

Рынок был закрыт из-за нарушения санитарных норм с начала мая, а с 21 июля возобновил работу. Фото asilikyl.rbsmi.ru

В свою очередь, в администрации вещевого (вьетнамского) рынка в Демском районе Уфы пояснили, что рынок был закрыт из-за нарушения санитарных норм с начала мая, а с 21 июля возобновил работу. Башкирские СМИ сообщали, что о закрытии сообщил лично председатель госкомторговли республики Алексей Гусев на совещании оперштаба правительства. Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что до устранения всех нарушений объект не должен работать. В это время его арендаторы начали искать альтернативные торговые площадки, покинув «Дему».

Отметим. что «вьетнамский» рынок в Демском районе Уфы является одним из крупнейших в регионе оптово-розничных рынков, большинство оптовиков которого — граждане Вьетнама. По неофициальным данным, ежегодный оборот торговой базы оценивается в $1 млрд. Собственником торговых площадей является Башкирский республиканский союз потребительских обществ (Башпотребсоюз). До апреля 2010 года арендатором площадей являлось ООО «Уралпромторг». Сегодня арендатором выступает потребительское общество «Демская торговая база», учредителем которого является Башпотребсоюз и два юридических лица.

Сами предприниматели осознают, что найти выход из положения сложно. «Если я был владельцем торгового комплекса, то сдал бы в аренду кому выгодно. Разрешения тут не спрашивают. Но что делать? Позвать Роспотребнадзор? Тогда они всех будут проверять», теряются они в поисках компромисса. По их словам, вьетнамцев здесь не было с 90- годов, а те что остались, подстроились под их цены.

Сами предприниматели осознают, что найти выход из положения сложно. Фото tourister.ru

Уровень доходов граждан не позволяет делать большие накрутки

«Это хорошо, что наши арендаторы-предприниматели продают товары по низким ценам, делая его доступным для широкого круга покупателей, — прокомментировали в пресс-службе крупной компании. — Как социально-ответственная компания, мы заинтересованы в том, чтобы все больше жителей небольшого города могли покупать качественные товары по низким ценам. Уровень доходов граждан в небольших городах не позволяет делать большие накрутки. Поэтому сейчас стоит задуматься над тем, чтобы оптимизировать расходы и работать на больших оборотах, а не 100%-наценках».

«У торговцев в малых городах нет опыта конкурентной борьбы. Какая потребителю разница — наш торговец или чужой? Если продукт выгоден потребителю, патриотизм здесь ни при чем», — отметил предприниматель Альберт Нигматуллин.«И что вы хотите от нас? Если наше государство к иностранным предпринимателям лояльно, от нас разве что-то зависит?, — рассуждают в казанском чате.