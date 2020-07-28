«Вьетнамские» торговцы приостановили работу в азнакаевском ТЦ

Технический перерыв на 3 дня

Уфимские «вьетнамцы», развернувшие неделю назад торговлю в пустующем торговом центре Азнакаево, приостановили продажи. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» глава аппарата исполкома Азнакаевского района Айдар Халиуллин. Местные предприниматели связывают прекращение варягами торговли с публикацией «Реального времени»: в день ее выхода в торговом центре объявили инвентаризацию.

Новый поворот в торговой «войне» между местными предпринимателями и «вьетнамцами», приехавшими в Азнакаево после закрытия Демского вещевого рынка в Уфе, неожиданно случился в понедельник. Вчера утром приезжие торговцы одновременно свернули свою торговлю, выставив аншлаги о проведении инвентаризации товаров. Точнее, арендованные торговые участки были разграничены специальной лентой, на которой висели объявления о приостановке работы. «Магазин супер-эконом закрыт на инвентаризацию», — написано от руки фломастером на листке бумаги. На другом листке торговцы предупреждают, что откроются через 3 дня. Связаться с ними у корреспондента «Реального времени» нет возможности: нет контактов приезжих предпринимателей, а глава арендного отдела крупного торгового центра в Азнакаево не уполномочена выступать с комментариями для прессы.

Халиуллин утверждает, что обстановка на потребительском рынке спокойная. Фото aznakaevo-rt.ru

Исполком Азнакаево: «вьетнамцев» у нас нет

Остановку в работе торгового центра, чьи площади взяты в аренду уфимскими «вьетнамцами», разъяснил глава аппарата исполкома Азнакаевского района Айдар Халиуллин. Он подтвердил, что торговый центр объявил технический перерыв. «Сейчас торговля не ведется», — рассказал он «Реальному времени».

Однако еще во время подготовки материала в пятницу вечером глава аппарата пытался мягко сгладить обострение ситуации между приезжими и местными предпринимателями: «Мы внимательно контролируем ситуацию на потребительском рынке города, — говорил он. — Сегодня после нашего разговора с вами специально выехал на новое место торговли, посмотрел. Могу сказать, вьетнамцев у нас нет», — уверенно сказал он.

По его словам, по всем возникающим вопросам местные предприниматели могут обращаться к главе района, но пока жалоб от них не поступало. Халиуллин утверждает, что обстановка на потребительском рынке спокойная.

По его словам, по всем возникающим вопросам местные предприниматели могут обращаться к главе района, но пока жалоб от них не поступало. Фото rosgvard.ru

Глава берет ситуацию под контроль

Глава Азнакаево распорядился взять под контроль ситуацию вокруг торгового центра и проверить законность размещения магазинов на его территории. Об этом сообщил «Реальному времени» руководитель аппарата исполкома города Айдар Халиуллин.

— Сегодня глава дал поручение проверить вместе с правоохранительными органами все договорные отношения, связанные с работой в этом торговом центре. Проверить наличие договорных отношений, трудовых отношений с работниками, наличие трудовых книжек, — сказал он.

Халиуллин отметил, что лично каждый день выезжает на новую точку организации торговли вещевыми товарами — и пока обострения ситуации в городе нет.

— На встречу с главой Азнакаево, которая планировалась в пятницу, предприниматели не пришли. Я доложил о том, что они собираются. Но никто не пришел. Глава всегда готов их принять и ответить на все вопросы, — рассказал он.

По мнению властей, ситуация в городе спокойная, «ничего не случилось»: «Знаете, город у нас маленький, все на виду. Ни одного вьетнамца я не видел».

Глава Азнакаево распорядился взять под контроль ситуацию вокруг торгового центра и проверить законность размещения магазинов на его территории. Фото aznakaevo-rt.ru

Бунт перекидывается на Лениногорск?

Между тем само предпринимательское сообщество Азнакаево, ополчившееся на пришлых торговцев, объясняет внезапный перерыв публичной оглаской этой истории. «В субботу и воскресенье торговля шла оживленная. Мы опять остались «пустыми». Зато вчера, когда они прекратили работу, получили хорошую выручку», — констатируют местные предприниматели. А еще они говорят о том, что волна недовольства докатилась до Лениногорска. По их словам, глава района уже встречался с активистами.



В настоящее время вход в торговый центр Азнакаево, где приезжие арендовали площади, закрыт.

Луиза Игнатьева