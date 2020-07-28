«Вьетнамские» торговцы приостановили работу в азнакаевском ТЦ
Технический перерыв на 3 дня
Уфимские «вьетнамцы», развернувшие неделю назад торговлю в пустующем торговом центре Азнакаево, приостановили продажи. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» глава аппарата исполкома Азнакаевского района Айдар Халиуллин. Местные предприниматели связывают прекращение варягами торговли с публикацией «Реального времени»: в день ее выхода в торговом центре объявили инвентаризацию.
Новый поворот в торговой «войне» между местными предпринимателями и «вьетнамцами», приехавшими в Азнакаево после закрытия Демского вещевого рынка в Уфе, неожиданно случился в понедельник. Вчера утром приезжие торговцы одновременно свернули свою торговлю, выставив аншлаги о проведении инвентаризации товаров. Точнее, арендованные торговые участки были разграничены специальной лентой, на которой висели объявления о приостановке работы. «Магазин супер-эконом закрыт на инвентаризацию», — написано от руки фломастером на листке бумаги. На другом листке торговцы предупреждают, что откроются через 3 дня. Связаться с ними у корреспондента «Реального времени» нет возможности: нет контактов приезжих предпринимателей, а глава арендного отдела крупного торгового центра в Азнакаево не уполномочена выступать с комментариями для прессы.
Исполком Азнакаево: «вьетнамцев» у нас нет
Остановку в работе торгового центра, чьи площади взяты в аренду уфимскими «вьетнамцами», разъяснил глава аппарата исполкома Азнакаевского района Айдар Халиуллин. Он подтвердил, что торговый центр объявил технический перерыв. «Сейчас торговля не ведется», — рассказал он «Реальному времени».
Однако еще во время подготовки материала в пятницу вечером глава аппарата пытался мягко сгладить обострение ситуации между приезжими и местными предпринимателями: «Мы внимательно контролируем ситуацию на потребительском рынке города, — говорил он. — Сегодня после нашего разговора с вами специально выехал на новое место торговли, посмотрел. Могу сказать, вьетнамцев у нас нет», — уверенно сказал он.
По его словам, по всем возникающим вопросам местные предприниматели могут обращаться к главе района, но пока жалоб от них не поступало. Халиуллин утверждает, что обстановка на потребительском рынке спокойная.
Глава берет ситуацию под контроль
Глава Азнакаево распорядился взять под контроль ситуацию вокруг торгового центра и проверить законность размещения магазинов на его территории. Об этом сообщил «Реальному времени» руководитель аппарата исполкома города Айдар Халиуллин.
— Сегодня глава дал поручение проверить вместе с правоохранительными органами все договорные отношения, связанные с работой в этом торговом центре. Проверить наличие договорных отношений, трудовых отношений с работниками, наличие трудовых книжек, — сказал он.
Халиуллин отметил, что лично каждый день выезжает на новую точку организации торговли вещевыми товарами — и пока обострения ситуации в городе нет.
— На встречу с главой Азнакаево, которая планировалась в пятницу, предприниматели не пришли. Я доложил о том, что они собираются. Но никто не пришел. Глава всегда готов их принять и ответить на все вопросы, — рассказал он.
По мнению властей, ситуация в городе спокойная, «ничего не случилось»: «Знаете, город у нас маленький, все на виду. Ни одного вьетнамца я не видел».
Бунт перекидывается на Лениногорск?
Между тем само предпринимательское сообщество Азнакаево, ополчившееся на пришлых торговцев, объясняет внезапный перерыв публичной оглаской этой истории. «В субботу и воскресенье торговля шла оживленная. Мы опять остались «пустыми». Зато вчера, когда они прекратили работу, получили хорошую выручку», — констатируют местные предприниматели. А еще они говорят о том, что волна недовольства докатилась до Лениногорска. По их словам, глава района уже встречался с активистами.
В настоящее время вход в торговый центр Азнакаево, где приезжие арендовали площади, закрыт.
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