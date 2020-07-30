Заседание по делу беглой кассирши из Башкирии отложили на неопределенный срок

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В Башкирии Салаватский городской суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела беглой кассирши Луизы Хайруллиной и ее мужа о краже из-за того, что подсудимую не успевают привезти на заседание из изолятора Уфы.



Заседание должно было пройти 5 августа. Из-за того, что правоохранители не успевают привезти Хайруллину из Уфы в Салават, дату начала рассмотрения дела перенесли, рассказали «РИА Новости» в суде.

Там добавили, что Хайруллина признала вину и дело рассмотрят в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина в 2017—2019 годах вынесла из банка более 25 млн рублей. В мае прошлого года перед предстоящей ревизией в банке она решила скрыться вместе с семьей. Семья некоторое время жила в лесу, потом приехала в Казань, где Хайруллиных обнаружили 4 июля на съемной квартире. В итоге Луизу Хайруллину заключили в СИЗО, ее муж находится под домашним арестом.

Все подробности громкого уголовного дела — в материале «Реального времени».

