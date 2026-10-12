Фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани

Соревнования заявлены к проведению с 16 по 19 октября, основные выступления пройдут в субботу и воскресенье

Фото: Руслан Ишмухаметов

Татарстанская фигуристка Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Соответствующая информация размещена на сайте официального партнера Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — сервиса по продаже билетов Kassir.ru.

— Среди участников турнира — серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала юниорского ИСУ Гран-при Камила Валиева, — говорится в сообщении.

Соревнования заявлены к проведению с 16 по 19 октября, основные выступления пройдут в субботу и воскресенье.

В августе 2026 года Валиева, после отбытия дисквалификации, получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но апелляцию отклонили. В Спортивный арбитражный суд (CAS) спортсменка не обращалась.

Валиева ранее выступила на контрольных прокатах сборной России, ее программы на сезон поставил французский хореограф Бенуа Ришо. Напомним, фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и работает в группе тренера Светланы Соколовской.

Зульфат Шафигуллин