Франк Артига после матча с «Динамо»: «Ребята расстроены. Они провели хорошую игру»
Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение своих подопечных столичным
Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (0:1).
— Ребята расстроены. Они провели хорошую игру. Особенно первые 30 минут. Мы доминировали. После того как произошло удаление в формате 10 на 11, мы действовали правильно. Когда случилось удаление и у соперника — мы загнали «Динамо» в их штрафную. Мы заслуживали иного результата. Убежден, победы придут. Турнирная таблица отражает ту динамку, что происходит. Первые пять команд обладают большим атакующим потенциалом, у них есть исполнители. Мы хотим быть шестыми, мы бьемся. В следующем туре нам предстоит против «Спартака», а после нас ждут два матча дома. Есть еще кубковый матч в четверг с «Оренбургом» — и для нас это будет как финал. Мы хотим двигаться дальше в кубке и бороться, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Рубин» проведет против «Спартака» 18 октября.
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