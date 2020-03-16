Минниханов и Хабиров устроили «зеленое дерби» в Instagram

В понедельник вечером президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров решили выложить фото со своих хоккейных тренировок. Таким образом губернаторы как бы организовали виртуальное «зеленое дерби».

Минниханов предстал подписчикам в форме «Ак Барса» вместе с Евгением Медведевым.

Хабиров же вышел на лед в форме «Салавата Юлаева», также сфотографировавшись со звездными «одноклубниками».