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Минниханов и Хабиров устроили «зеленое дерби» в Instagram

21:53, 16.03.2020
Минниханов и Хабиров устроили «зеленое дерби» в Instagram

В понедельник вечером президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров решили выложить фото со своих хоккейных тренировок. Таким образом губернаторы как бы организовали виртуальное «зеленое дерби».

Минниханов предстал подписчикам в форме «Ак Барса» вместе с Евгением Медведевым.

Хабиров же вышел на лед в форме «Салавата Юлаева», также сфотографировавшись со звездными «одноклубниками».

ОбществоВластьСпортХоккей БашкортостанТатарстан
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