Даниел Маринов получил визу для участия в ЧМ в Нидерландах

Также ее получили еще трое российских спортсменов — Арсений Духно, Сергей Найдин и Алена Глотова

Фото: Мария Зверева

Гимнаст Даниел Маринов, представляющий Татарстан, получил въездную визу в Нидерланды для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил источник.

Визы получили еще трое российских спортсменов — Арсений Духно, Сергей Найдин и Алена Глотова. Остальным пообещали выдать в ближайшие дни.

В ожидании остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные.

Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Алсу Сабирзанова