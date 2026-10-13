Белов: игра в большинстве — огромный резерв «Ак Барса»

Экс-тренер казанской команды высказался о плохом выступлении «барсов»

Бывший тренер «Ак Барса» Валерий Белов высказался о плохом выступлении «барсов» на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, реализация большинства является огромным резервом в игре команды.

— Прошло не так много игр, и на старте, когда сыграно небольшое количество матчей, статистика может не совсем верно отражать положение дел. В данном случае уже сейчас видно, что игра в большинстве у «Ак Барса» — это огромный резерв в игре! Уход в межсезонье тренера по работе в большинстве, основных исполнителей прошлого сезона — Яшкина, Барабанова, Тодда — по всей видимости, сказываются. В любом случае реализация большинства у «Ак Барса» просто обязана быть намного выше, — сказал Белов «Силе спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает последнюю строчку в лиге по показателю реализации «лишнего», использовав лишь 12,8% большинства — 6 шайб при 47 попытках.

На данный момент «барсы» идут с серией из четырех домашних поражений подряд. В шести последних матчах команда Анвара Гатиятулина одержала всего одну победу.

После 15 сыгранных поединков «Ак Барс» набрал 15 очков и идет на шестой строчке Восточной конференции. Следующий матч казанцы проведут 16 октября в Санкт-Петербурге против команды «Шанхайские драконы». Чем обусловлен кризис «Ак Барса» и как планирует исправлять ситуацию Анвар Гатиятулин — подробнее в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин