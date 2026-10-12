Белозеров повторил снайперский рекорд «Нефтехимика» в КХЛ

Он достиг отметки в 91 гол в составе клуба в гостевом матче против «Салавата Юлаева»

Нападающий Андрей Белозеров повторил снайперский рекорд нижнекамского «Нефтехимика» в КХЛ. Он достиг отметки в 91 гол в составе клуба в гостевом матче против «Салавата Юлаева», передает ТАСС.

Столько же голов в активе бывшего форварда «Нефтехимика» Игоря Полыгалова.

30-летний Белозеров выступает за «Нефтехимик» с сезона-2022/23. Ранее он играл за тольяттинскую «Ладу».

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» уступил «Авангарду» со счетом 1:0. Единственную шайбу на 12-й минуте первого периода забросил защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

Алсу Сабирзанова