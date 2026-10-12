Белозеров повторил снайперский рекорд «Нефтехимика» в КХЛ
Он достиг отметки в 91 гол в составе клуба в гостевом матче против «Салавата Юлаева»
Нападающий Андрей Белозеров повторил снайперский рекорд нижнекамского «Нефтехимика» в КХЛ. Он достиг отметки в 91 гол в составе клуба в гостевом матче против «Салавата Юлаева», передает ТАСС.
Столько же голов в активе бывшего форварда «Нефтехимика» Игоря Полыгалова.
30-летний Белозеров выступает за «Нефтехимик» с сезона-2022/23. Ранее он играл за тольяттинскую «Ладу».
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» уступил «Авангарду» со счетом 1:0. Единственную шайбу на 12-й минуте первого периода забросил защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.
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