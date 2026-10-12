Анвар Гатиятулин: «Отдаю себе отчет, какие сейчас эмоции у болельщиков»

Главный тренер казанцев прокомментировал итоги матча с «Сочи» (2:3)

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Сочи» (2:3) оценил итоги встречи.

— Полностью отдаю себе отчет, какие сейчас эмоции у болельщиков. Здесь все понятно. Наверное, все больше склоняемся к тому, чтобы поменять рисунок игры в плане большей закрытости. Я имею в виду не только этот матч, а ситуацию в целом. Нужно правильно оценить текущее состояние, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

— Речь идет о том, чтобы команде строже действовать прежде всего в обороне, добиваться результата и уже от этого двигаться дальше?

— Да. От активного хоккея отказываться не будем, но где-то, возможно, нужно немного поменять игру в том плане, о котором вы сказали: действовать надежнее в обороне и в средней зоне. Ищем более сбалансированные сочетания. У одних получается игра в атаке, но есть проблемы в обороне, при позиционных атаках соперника, на возврате. Поэтому меняем сочетания, чтобы сбалансировать игру. Чем лучше будет этот баланс, тем целостнее будем выглядеть. Если брать предыдущие матчи — с «Трактором», «Северсталью» — в принципе много владели инициативой, создавали моменты. Но отдали эти матчи. Даже если взять игру с «Локомотивом»: реализуй мы момент в начале матча, возможно, все сложилось бы по-другому, — отметил главный тренер «Ак Барса».



Евгений Романов