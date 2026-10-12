«Динамо» осталось в Казани после матча с «Рубином»

Команда отправится напрямую в Грозный на кубковую игру с «Ахматом»

Московское «Динамо» осталось в Казани после матча с «Рубином». Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

По его словам, из Казани команда отправится напрямую в Грозный на кубковую игру с «Ахматом». Накануне «Динамо» обыграло в гостях «Рубин» со счетом 1:0.

— Наша следующая цель — побеждать в следующих матчах. Впереди сложный матч с «Ахматом» в Кубке страны. Играем через два дня на третий, поэтому команда не вернется в Москву, будет тренироваться в Казани, а потом полетит в Грозный, — заявил Пивоваров корреспонденту «Реального времени».

В Казани «Динамо» будет тренироваться на Центральном стадионе. Там же недавно проводили краткосрочные сборы футболисты калининградской «Балтики».

Встреча москвичей с «Ахматом» в Грозном состоится 14 октября в 18.30 мск. Поединок пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.

Напомним, решающий гол в матче «Рубина» и московского «Динамо» был забит после срезки защитника казанцев Джахонгира Урозова в собственные ворота. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин