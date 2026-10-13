В Казани пройдет российско-индийский Кубок дружбы по крикету

Турнир объединит молодежные команды двух стран

Фото: Артем Дергунов

В рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм» в Казани пройдет Кубок дружбы по крикету. Об этом на брифинге, посвященном проведению форума, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Турнир объединит молодежные команды из России и Индии: команду Российского союза крикета, команду Индии и команду Татарстана. Соревнования пройдут при поддержке Федерации крикета Республики Татарстан и будут представлены сразу в двух форматах на разных площадках.

Турнир пройдет на стадионе «Тулпар» 15 октября с 09:00 до 18:00. На следующий день, 16 октября с 10:00 до 14:00, в галерее ЦУМ состоится турнир в формате «фиджитал».

Ранее сообщалось, что сенатор России и международный гроссмейстер Сергей Карякин примет участие в спортивной программе II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм». 15 октября в Казани пройдет шахматный турнир, в котором встретятся команды российских и индийских студентов.

Алсу Сабирзанова