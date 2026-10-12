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«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:30, 12.10.2026

Казанцы проиграли в четвертой встрече кряду

«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:3 в пользу южан.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Семен Терехов и Андрей Стась.

У «Сочи» голы забили Тимур Хафизов, Артур Гиздатуллин и Денис Венгрыжановский.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Шанхай Дрэгонс» 16 октября. Текущая серия без побед казанцев составляет четыре матча.

Евгений Романов

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