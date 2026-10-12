«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанцы проиграли в четвертой встрече кряду
«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:3 в пользу южан.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Семен Терехов и Андрей Стась.
У «Сочи» голы забили Тимур Хафизов, Артур Гиздатуллин и Денис Венгрыжановский.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Шанхай Дрэгонс» 16 октября. Текущая серия без побед казанцев составляет четыре матча.
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