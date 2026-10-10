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«Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» в полуфинале Кубка легенд

21:41, 10.10.2026

Команда Алексея Вербова забрала первый сет, однако уступила в последующих трех

«Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» в полуфинале Кубка легенд
Фото: Динар Фатыхов

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» потерпел поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка легенд.

Напомним, в эти дни в столице России проходят заключительные матчи турнира.

Команда Константина Брянского победила со счетом 3:1. Казанцы взяли первый сет, но затем уступили «Динамо» в трех последующих.

Завтра команда Алексея Вербова сразится с новосибирским «Локомотивом» в матче за третье место.

Евгений Романов

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