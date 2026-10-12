Начо: «Рубин» начнет побеждать, если всегда будет играть как с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал поражение от московскоой команды

Фото: Реальное время

Полузащитник «Рубина» Начо Сааведра прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счетом 0:1 в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 30-й минуте казанский защитник Джахонгир Урозов забил автогол в собственные ворота, а на 37-й минуте у «рубиновых» был удален Илья Самошников.

— Др красной карточки мы играли хорошо. Я думаю, без удаления матч мог сложиться иначе. Но это футбол, иногда ты играешь хорошо, а результата нет, и наоборот. Но мне понравилось, как мы двигались, играли с мячом. Мы обязательно начнем побеждать, если будем играть как сегодня, — заявил Начо в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Рубин» проведет в Казани 15 октября против «Оренбурга» в рамках группового этапа Кубка России. В чемпионате казанцы сыграют 18 октября в Москве со столичным «Спартаком».

Подробнее о поражении «Рубина» от московского «Динамо» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин