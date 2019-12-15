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Минниханов сыграл хоккей с заместителем главы Минобороны РФ

19:56, 15.12.2019
Минниханов сыграл хоккей с заместителем главы Минобороны РФ
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, с которым поиграл в хоккей.

«С заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым!» — подписал снимок Рустам Минниханов.

Напомним, что вчера Иванов в Казани принял участие в церемонии вручения военнослужащим ключей от новых служебных квартир. Новоселами стали более 100 семей военнослужащих гарнизона.

ОбществоВласть Татарстан
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