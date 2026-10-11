«Рубин» сыграет в Казани с московским «Динамо» в рамках РПЛ

Встреча начнется в 19.30 по мск и будет показана по федеральному телеканалу

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с московским «Динамо» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 19.30 по мск и будет показана по федеральному телеканалу «Матч ТВ».

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков после девяти сыгранных туров. Команда Франка Артиги выиграли всего две игры, шесть раз сыграли вничью и лишь раз уступили сопернику в стартовой части турнира.

Столичное «Динамо» имеет в активе 19 очков и после девяти туров занимала третью строчку таблицы РПЛ. В активе подопечных немца Сандро Шварца — шесть побед, одна ничья и два поражения.

В составе «Рубина» из-за травм не смогут сыграть Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Дардан Шабанхаджай и Александар Юкич.

«Динамо» не может выиграть в Казани с 2021 года. При этом в 2024 году москвичи разгромили «Рубин» в домашней игре казанцев, однако матч был проведен в Нижнем Новгороде из-за проходишего в Казани Саммита стран БРИКС. В апреле 2026 года команда Артиги переиграла «Динамо» в Москве со счетом 1:0.

Как «Рубин» готовился к матчу против московской команды — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин