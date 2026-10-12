World Aquatics готова рассмотреть проведение ЧМ в России, но не в Казани

Глава ФВВСР Дмитрий Мазепин намекнул, что в международной федерации просят проводить не только в столице Татарстана

Фото: Максим Платонов

World Aquatics готова рассмотреть проведение чемпионата мира в России, если это будет не Казань. Об этом заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

— Но с одним условием: это будет не Казань. Должна быть Москва или Санкт-Петербург, — цитирует Мазепина РИА «Новости».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее «Реальному времени» стало известно, что на этой неделе раис Татарстана примет главу European Aquatics в Казани. О визите в республику руководства European Aquatics издание сообщало в середине сентября. По данным источника, представители федерации проведут переговоры с российской стороной о возможном проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Летом Мазепин уже выступал с комментарием по поводу того, что соревнования по водным видам спорта надо проводить и в других городах страны, помимо столицы Татарстана. Тогда глава ФВВСР уточнял, что в World Aquatics говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала такие турниры.

Зульфат Шафигуллин