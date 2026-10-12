Лямкин — о спаде «Ак Барса»: сейчас не 90-е, одна тройка погоду не делает

Защитник «Ак Барса» рассказал о реакции тренерского штаба казанцев на спад результатов команды

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о реакции тренерского штаба казанцев на спад результатов команды. По его словам, тренеры ищут новые сочетания атакующих троек, чтобы найти «химию» между игроками.

— Они стараются найти какие-то новые сочетания, смотрят, кого с кем лучше поставить, чтобы была определенная химия. И у нас же не старые времена, когда одна тройка делала погоду и можно было всю лигу обыгрывать, как это было, допустим, в 90-е. Поэтому здесь требуется работа всех четырех звеньев, от каждого зависит результат, — сказал Лямкин изданию «Сила спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После 14 сыгранных матчей «Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в своем активе 15 набранных очков. В последних пяти играх чемпионата «барсы» одержали всего одну победу. На данный момент у команды серия из трех домашних поражений кряду.

Недавно «Ак Барс» разгромно проиграл в Казани «Северстали» со счетом 1:4.

Зульфат Шафигуллин