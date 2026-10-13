«Зенит-Казань» примет участие в Суперкубке России в конце декабря

Также среди участников турнира «Динамо», «Зенит» СПБ и «Белогорье»

Суперкубок России по волейболу в этом году разыграют между собой четыре коллектива Суперлиги.

Ими стали: московское «Динамо», «Зенит-Казань», «Зенит» Санкт-Петербург, а также «Белогорье». Турнир пройдет с 26 по 27 декабря в Москве во Дворце спорта «Динамо».

На минувшей неделе завершился заключительный турнир в преддверии нового регулярного чемпионата Суперлиги. На Кубке легенд победителем стало московское «Динамо», обыгравшее «Белогорье» со счетом 3:2.

Евгений Романов