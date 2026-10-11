«Рубин» проиграл московскому «Динамо» в 10-м туре РПЛ
Казанцы уступили со счетом 0:1
«Рубин» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече случился на 30-й минуте. Защитник казанцев Жахонгир Урозов записал на свой счет автогол.
Отметим, что в матче произошли два удаления. На 37-й минуте у «Рубина» был удален Илья Самошников. А на 82-й минуте красную карточку заработал в составе «Динамо» Рубенс.
Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Спартака» 18 октября.
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