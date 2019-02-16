Зарипов Марат Ривгатович
Общая информация
Родился 7 Февраля 1972 в Казани.
Образование:
1994 год — Казанская сельскохозяйственная академия по специальности экономика и управление в отраслях АПК.
Трудовая деятельность:
1994-1994 годы — экономист отдела кредитования акционерно-коммерческого банка «Мета-Импекс».
1994-1995 годы – служба в рядах Вооруженных Сил РФ.
1995-1996 годы — экономист отдела кредитования акционерно-коммерческого банка «Мета-Импекс».
1997-1999 годы — ведущий экономист, начальник сектора, начальник отдела департамента по управлению целевыми фондами министерства финансов Республики Татарстан.
1999-2000 годы — заместитель директора департамента казначейства министерства финансов Республики Татарстан.
2000-2001 годы — и.о.руководителя управления федерального казначейства министерства финансов Российской Федерации по Республике Татарстан.
2001-2004 годы — руководитель управления федерального казначейства министерства финансов Российской Федерации по Республике Татарстан.
2005-2012 годы — руководитель управления федерального казначейства по Республике Татарстан.
2012-2018 годы — председатель государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
С 12 октября 2018 года — исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ».
Ученая степень, звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан», кандидат экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420202, г. Казань, ул. М.Горького, 8/9
- Телефон: (843) 221-68-88
- Сайт: www.gilfondrt.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2019