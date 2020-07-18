Опрос предпринимателей: как решаете проблему с заменой специалистов в период отпусков?

Честно говоря, это болезненный вопрос, и проблема возникает. Поэтому перед отпуском сотрудники стараются закрыть больше задач. Если они понимают, что не успевают этого сделать, мы подключаем к ним ассистентов, чтобы часть обязанностей перешла на них.

Как раз на этой неделе один из наших узких специалистов уходит в отпуск. Перед отпуском он занимается обучением другого специалиста, чтобы тот смог его заменить на эти две недели. С одной стороны, когда такие случаи возникают, другие сотрудники раскрываются и появляется понимание, что они могут выполнять не только свои обязанности, но еще и другую работу.