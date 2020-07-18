Опрос предпринимателей: как решаете проблему с заменой специалистов в период отпусков?
Лето — традиционная пора отпусков. Именно в эти три летних месяца большинство сотрудников стремятся отдохнуть. «Реальное время» опросило предпринимателей и выяснило, как они решают внутри компании проблему с заменой специалистов в летний период. Одни рассказали, что заранее составляют график отпусков, поэтому никаких проблем с заменой не возникает, другие посетовали на дефицит сотрудников. Обо всем подробнее — в нашем еженедельном бизнес-задачнике.
Как решаете внутри компании проблему с заменой специалистов, особенно узких, не возникает ли дефицита сотрудников в летний период?
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Рустем Гараев генеральный директор фирмы Bulgar Promo
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Конкретно в нашей компании никаких проблем с заменой специалистов не возникает. Так как мы IT-компания, есть возможность работать удаленно. Но и плюс ко всему летом деловая активность снижена по отношению к другим временам года, поэтому и работы меньше, и сотрудники без проблем уходят в отпуска.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Самое тяжелое в управлении — когда менеджер любого уровня незаменим. Поэтому, когда мы принимаем на работу человека, он уже знает, что его могут заменить, какой у него может быть карьерный рост. Ведь самая хорошая мотивация в работе — карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что он взаимозаменяем, поэтому в период отпусков мы такой проблемы практически не замечаем. Если в отпуск ушел один из топ-менеджеров, на этот период можно дать возможность другим сотрудникам проявить себя.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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В летний период у нас не возникает никаких проблем, потому что графики отпусков составляем заранее. Отпуска распределяем в течение года, но, конечно, пик их приходится на летние месяцы. Несмотря на это, мы не чувствуем проблемы дефицита специалистов.
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Марат Сабиров директор филиала ИК «Фридом Финанс»
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У нас нет с этим проблем, так как люди сами строят свою работу и планируют ее. Все специалисты взаимозаменяемы. В целом в компании такой проблемы не испытываем, исходя из специфики нашей деятельности.
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Ринат Гарипов директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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Честно говоря, это болезненный вопрос, и проблема возникает. Поэтому перед отпуском сотрудники стараются закрыть больше задач. Если они понимают, что не успевают этого сделать, мы подключаем к ним ассистентов, чтобы часть обязанностей перешла на них.
Как раз на этой неделе один из наших узких специалистов уходит в отпуск. Перед отпуском он занимается обучением другого специалиста, чтобы тот смог его заменить на эти две недели. С одной стороны, когда такие случаи возникают, другие сотрудники раскрываются и появляется понимание, что они могут выполнять не только свои обязанности, но еще и другую работу.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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В принципе дефицита специалистов в летний период мы не испытываем. Мы понимаем, что человеку нужно отдохнуть, а искать кого-то на этот период — бессмысленно.
Если сотрудник уникальный, то вопрос с его заменой никак не решаем. Мы его отпускаем, он спокойно отдыхает. Либо приглашаем кого-то на аутсорсинг. Но в основном стараемся ждать человека, когда он выйдет из отпуска, если он незаменим.
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Артур Нигматуллин владелец казанского мотосервиса MotGar116
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Однозначно, дефицит специалистов возникает. Если сотрудник хочет отдохнуть, то тут сложно препятствовать. Но есть люди, которые могут его заменить. В частности, это касается отдела продаж.
Однако мы всегда стараемся работать над тем, чтобы использовать текущий штат сотрудников и работать эффективнее.
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Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»
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Законодательство так устроено, что работодатель навязывать какие-то сроки сотруднику не может. Поэтому разные компании применяют разные методы: кто-то старается сделать календарь отпусков и заранее спрогнозировать будущие отпуска и свои производственные обязательства. Мы делаем примерно то же самое. Каждый квартал мы обновляем график. И зная заранее нагрузку на производство, мы можем корректировать этот график.
Если между руководством и сотрудниками есть четкое понимание общих целей по компании, если они нацелены, чтобы их добиться, договориться о комфортных для той и другой стороны сроках отпуска не бывает проблемой. Так как это процесс грамотного ресурсного и производственного планирования. Если то и другое хорошо сочетается и вы можете заблаговременно об этом поговорить и спланировать производственную нагрузку, то таких проблем в принципе возникать не должно.
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Артур Абдульзянов основатель производственного объединения «Зарница»
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Проблемы нет. Многие специалисты уходят в отпуска, поэтому мы заблаговременно планируем, какие задачи он будет решать. В начале года мы составляем график отпусков. Потом мы планируем, какие задачи до отпуска он должен выполнить, а какие после. Как включиться в работу, для того чтобы организационно-производственный процесс не был нарушен. Все это плановые задачи.
Нельзя взять какого-нибудь сотрудника на месяц со стороны. Если месить цемент или пилить дрова, то можно заменить сотрудника. А специалиста, который знает специфику и находится на административной работе, просто так заменить нельзя.
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Рустем Гарифов генеральный директор компании «Уютный офис»
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Мы заранее планируем отпуска на летний период. Функционал отпускников передаю одному или нескольким сотрудникам — кто наиболее успешно сможет справиться.
Если менеджеру заходит какой-то проект, он берет его с учетом своего отпуска. Могут быть разные варианты: передвинуть отпуск, предупредить заказчика о времени отпуска, отдать другому менеджеру, отработать в паре.
Если в отпуск уходит директор, тогда и он сам доволен, и сотрудники рады.
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