Абдульзянов Артур Рашидович
Общая информация
Генеральный директор производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета РТ
Родился 2 ноября 1968 года.
Образование:
Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Производство строительных изделий и конструкций»)
курсы по президентской программе «Подготовка управленческих кадров для народного хозяйства РФ».
Трудовая деятельность:
Генеральный директор производственного объединения «Зарница».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Председатель Федерации автошкол РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, г.Казань, ул.Рахимова, 8, строение2
- Телефон: (843) 258-58-49
- Email: auto016@yandex.ru
- Сайт: www.auto016.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018