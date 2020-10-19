Гумеров Флун Фагимович

Общая информация

Родился 29 июля 1957 года в Шайчурино, Актанышский район, Татарская АССР.

Образование

1998–2019 гг.— генеральный директор ОАО «Красносельский ювелирпром».



С 1993 г. — президент ювелирной компании «Алмаз-Холдинг».

С 2017 г. — Председатель АНО «Охотников и Рыболовов Актанышского Района Республики Татарстан».

Награды и звания



Медаль «В память 1000-летия Казани»;

Грамота Президента Российской Федерации («за большой вклад в дело обороноспособности активную социально-экономическую работу и благотворительную деятельность с ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими, членами их семей и в связи с 60-летием Великой Победы»(2005);

Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации (2008);

Почётный знак Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2000);

Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации («за большой вклад в развитие культуры» (2009);

Памятный знак «Труд. Доблесть. Честь» (за активное участие в акции «Пока беда не коснулась всех»; награда Губернатора Костромской области);

Медаль «Труд. Доблесть. Честь» (2007);

Медаль «За заслуги перед Красносельским районом Костромской области» (2005);

Знак «Почётный гражданин Красносельского района Костромской области» (2009)

Памятный знак «Подводному флоту России 100 лет» (2006)



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