Инновации в нефтехимии, или Тандем ТАИФа с вузами Татарстана

Какие проекты ученых внедрены на предприятиях нефтехимического комплекса республики

Фото: предоставлено пресс-службой ОАО "ТАИФ"

Объем продукции нефтегазохимического комплекса Татарстана в l квартале этого года увеличился на 12% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 368 млрд рублей. Добиться подобного роста компаниям удается в том числе благодаря плотному сотрудничеству с вузами республики. Кооперация практики и науки нашла применение и в группе компаний ТАИФ. Холдинг, понимая важность работы на перспективу, активно сотрудничает с вузами Татарстана. От такого тандема пользу получают обе стороны: предприятия — новые разработки, студенты — практику и полную погруженность в будущую профессию. Подробнее о сотрудничестве ТАИФа и вузов РТ — в материале «Реального времени».

Исследования КФУ для конкурентоспособности предприятий

Одним из решающих факторов развития экономики в современных условиях является интеграция науки, образования и промышленных предприятий. Последние ощущают наибольшую потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках, а вузы заинтересованы в том, чтобы образовательные программы отвечали требованиям будущих работодателей. Интеграция с вузами позволяет предприятиям участвовать в формировании и оснащении программы обучения, привносить в специализации свои технологические стандарты, знакомиться с будущими выпускниками во время прохождения практики и участия в проектах по своей тематике.

Рафис Бурганов рассказал, что еще во время его работы в научно-производственном объединении «Казанькомпрессормаш» было налажено сотрудничество с вузами. Фото Максима Платонова



В Татарстане сотрудничество промышленности с вузами давно принесло значимые плоды. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов рассказал, что еще во время его работы в научно-производственном объединении «Казанькомпрессормаш» было налажено взаимодействие с базовыми кафедрами КХТИ. «На заводе был сильный совет молодых ученых и специалистов, которые сотрудничали с вузом. Исходя из личного опыта, могу сказать, что подобное взаимодействие нужная форма работы. Во время обучения студенты приобщаются к производству, а бывшим выпускникам дается возможность подпитаться новыми научными разработками», — отметил Рафис Бурганов.

Вузы и предприятия навстречу друг другу толкает экономическая обстановка в стране и курс на импортозамещение. Следуя этой тенденции, старейший вуз Казани — КФУ — год от года наращивает кооперацию с промышленными предприятиями. По словам ректора университета Ильшата Гафурова, исследования вуза стали более практикоориентированными и поэтому востребованы компаниями. «Наши исследования будут интересны только в том случае, если они будут способствовать улучшению конкурентоспособности предприятий. Это особенно важно сегодня, когда поставлена задача не только по импортозамещению, но и по производству товаров, которые, замещая импорт, могли бы сами участвовать в конкурентной среде, реализовываться за пределами нашей страны», — отметил Ильшат Гафуров.

Разработки КФУ вытеснили из НКНХ катализаторы фирмы Shell и BASF

Как удачный пример работы с промышленными предприятиями ректор назвал компании ТАИФа. Совместно с ними вуз разработал катализаторы, которые сейчас использует ПАО «Нижнекамскнефтехим». Кроме внедрения промышленных технологий, работники ТАИФа участвуют в сдаче студентами государственных экзаменов. При выполнении хоздоговорных работ предприятия отбирают в КФУ необходимых специалистов, а площадка НКНХ давно стала местом практики студентов университета.

Лабораторный корпус Химического института был построен по поручению президента Татарстана при поддержке ОАО «ТАИФ» с участием ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Максима Платонова



Стоит отметить роль ТАИФа в строительстве лабораторного корпуса Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального университета. Семиэтажное здание в 2015 году было создано по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова при поддержке генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова с участием ПАО «Казаньоргсинтез». В лабораторном корпусе разместилось два десятка крупных лабораторий, которые позволяют вести исследования по органической химии, супрамолекулярной химии, нефтехимии, а также в области тонких химических технологий и катализа.

Именно в области катализа достигнуто наиболее тесное сотрудничество КФУ и предприятий ГК ТАИФ. В начале 2000-х годов в университете была создана лаборатории адсорбционных и каталитических процессов, основным заказчиком которой являлся «Нижнекамскнефтехим». Для реализации проектов предприятия по постановлению Правительства РФ №218 КФУ выиграл два гранта на общую сумму 600 млн рублей.

В рамках первого гранта было организовано производство высокоэффективного железокалиевого катализатора. Разработка позволила вытеснить из практики «Нижнекамскнефтехима» железокалиевый катализатор марок Shell и BASF. Сейчас на предприятии он производится в объеме 300 тонн в год.

Второй грант был выдан на разработку катализатора, используемого при производстве изобутилена и изоамилена. «В рамках второго гранта было создано совместное предприятие ООО «Катализ-Пром». «Нижнекамскнефтехим» вложил в проект порядка 700 млн рублей», — рассказал корреспонденту «Реального времени» заместитель директора Химического института им. А.М. Бутлерова Александр Ламберов. Четыре года назад производство запустили в присутствии президента РТ Рустама Минниханова и бывшего министра образования РФ Андрея Фурсенко.





Четыре года назад производство запустили в присутствии Рустама Минниханова и Андрея Фурсенко



«В этом году мы выиграли третий грант в размере 160 млн рублей, реализовывать его будем совместно с ОАО «СКТБ «Катализатор» из Новосибирска. С ними разрабатываем катализаторы дегидрирования этилбензола в стирол, которые также будут востребованы на НКНХ. В этом году предложим Нижнекамску порядка пяти-шести катализаторов отечественного производства», — добавил Александр Ламберов.

Огромное значение для химиков КФУ имеет сотрудничество с лабораторией дегидрирования «Нижнекамскнефтехима», которой заведует Ренат Гильмуллин. Практически со всеми директорами заводов налажены взаимовыгодные отношения. После разработки и внедрения катализаторов каждые 5 лет сотрудники КФУ обязаны проводить модернизацию производства, создавать более эффективную каталитическую систему.

В этом году опытно-промышленные испытания должны провести на «Казаньоргсинтезе». Завод уже сделал пилотную установку для реализации проекта очистки от ацетилена этан-этиленовой фракции. Если испытания пройдут успешно, то на предприятие будет поставлена промышленная партия катализатора.

Темы дипломов студентов КФУ связаны с предприятиями ТАИФа

Сотрудничество КФУ с ТАИФом находит свое отражение не только в разработке инновационных технологий, но и в образовательном процессе. «Многие из девяти магистерских программ нашего института носят прикладной характер, поэтому проблематика магистерских диссертаций, аспирантских работ связана с промышленными предприятиями, в том числе и с группой компаний ТАИФ. Тематика научных работ обсуждается с представителями ТАИФа. Реальной наукой, кроме научных сотрудников, занимаются магистранты, студенты, аспиранты, и многие темы диссертаций имеют прикладное значение и связаны с интересами нефтепромышленного комплекса», — заявил директор химического института КФУ Владимир Галкин.

Магистерские программы института носят прикладной характер, а их проблематика связана с предприятиями группы компаний ТАИФ. Фото Максима Платонова



Работники предприятий ГК ТАИФ участвуют при формулировании проблематики диссертаций и дипломов, в рецензировании научных работ. Для разработки катализаторов и проведения исследований ТАИФ предоставляет площадки на своих предприятиях. До сотрудничества с ГК ТАИФ мало, кто из студентов шел в производство. В основном институт готовил сотрудников для научных исследований, но сейчас они востребованы и на производстве, и в научной сфере.

Директора заводов КОСа в госкомиссии КНИТУ-КХТИ

Плодотворное взаимодействие группы компаний ТАИФ налажено и с КНИТУ-КХТИ. Больше половины выпускников университета работают в нефтехимических компаниях холдинга. «Для нас ТАИФ является важным партнером. Серьезная рыночная обстановка не позволяет инвестиционной компании тратить время на работу с непрофессионалами. Сотрудничество с ТАИФом налагает на университет большую ответственность, что позволяет ему эволюционировать», — сообщил в интервью корреспонденту «Реального времени» ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко.

«Сотрудничество с ТАИФом налагает на университет большую ответственность, что позволяет ему эволюционировать», — сообщил Сергей Юшко. Фото предоставлено пресс-службой КНИТУ-КХТИ



Вуз на постоянной основе сотрудничает с отделами кадров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Таким образом он отслеживает потребности в персонале и отражает их при формировании национальных образовательных стандартов. Каждый год контрольные цифры приема корректируются в соответствии с требованиями промышленных предприятий.

Учебное учреждение готовит персонал для «Казаньоргсинтеза» с момента строительства предприятия и значительно преуспело в этом: в 2017 году на предприятие было принято 99 выпускников КНИТУ-КХТИ. «Казань — студенческий город и полностью покрывает нашу потребность в высококвалифицированных кадрах. Предприятию нет смысла искать сотрудников в других республиках», — рассказала начальник отдела кадров ПАО «Казаньоргсинтез» Елена Тюрина.

Студенты КНИТУ-КХТИ с третьего курса проходят производственную практику в подразделениях «Казаньоргсинтеза», знакомятся с рабочими процессами. В 2017 году стажировку на КОСе прошли более 500 студентов Казанского нефтехимического колледжа и КНИТУ-КХТИ.

В 2017 году стажировку на КОСе прошли более 500 студентов Казанского нефтехимического колледжа и КНИТУ-КХТИ



Существенную роль в организации практики на производстве играет человеческий фактор, а именно отношение к ней руководителей практики от вуза. Так, на факультете «Нефти и нефтехимии» КНИТУ-КХТИ к стажировке студентов относятся с повышенным вниманием. Сотрудники вуза сопровождают студентов по цехам, показывают производство, разговаривают с руководителями практики от предприятия и ведут контроль за ходом прохождения практики в течение всего периода.

Единственное, неприятный осадок остается от непродолжительности практики студентов. «В вузе поменялись учебные программы подготовки, и длительность практики сократилась. Теперь дипломная практика длится около двух-трех недель, хотя ранее студенты собирали материал для диплома до полугода. Конечно, студенты проходят у нас не только дипломную, но и производственную практику, и мы стараемся их направлять в одни и те же подразделения, чтобы они успели более детально изучить сложные технологические процессы производства и углубить свои знания», — отметила начальник отдела подготовки кадров ПАО «Казаньоргсинтез» Наталья Вакатова.

В свою очередь высококвалифицированные работники предприятия участвуют в образовательном процессе студентов различных факультетов КНИТУ-КХТИ. А директора заводов и главные специалисты КОСа входят в состав итоговых государственных аттестационных комиссий университета с целью объективной оценки выпускников. Ежегодно КНИТУ-КХТИ присылает на имя генерального директора «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова заявку о возможности направления данных специалистов для участия в итоговых государственных аттестационных комиссиях.

Интерес НКНХ к биоразлагаемым веществам

Что касается научной деятельности, то совместно с «Нижнекамскнефтехимом» КНИТУ-КХТИ много лет работает над усовершенствованием технологии получения оксида пропилена и стирола. На кафедре «Общей химической технологии» есть образцы всех реакторов, на которых проводили исследования по получению оксида пропилена и стирола. Профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой «Общей химической технологии» КНИТУ-КХТИ Харлампий Харлампиди и его коллеги предлагают получать оксид пропилена через гидроперекись кумола.

Харлампий Харлампиди и его коллеги предлагают получать оксид пропилена через гидроперекись кумола. Фото предоставлено пресс-службой КНИТУ-КХТИ



«Из гидроперекиси кумола при кислотном разложении гидропероксида получают фенол и ацетон. Но этот же гидропероксид может служить хорошим эпоксидирующим агентом. Он вступает во взаимодействие с пропиленом и получается оксид пропилена», — объяснил ученый. На мировом рынке производство оксида пропилена высоко развито в США: доля продукции составляет 36 процентов от общего объема рынка. В России «Нижнекамскнефтехим» является единственным предприятием по выпуску оксида пропилена, поэтому на мировом рынке доля российского оксида пропилена составляет 1 процент. В то время как даже в Таиланде производство этого соединения достигает 6 процентов.

Интерес к оксиду пропилена со стороны промышленников понятен: вещество обладает биоразлагаемыми свойствами. Из него можно получить пропиленгликоль, пропиленкарбонат, изопропаноламин, полиоксипропилен-полиол, пропиленсульфид. Его также можно использовать как промежуточное вещество при получении полиуретанов, полиэфирных смол. Для получения подобной продукции «Нижнекамскнефтехим» должен увеличить выпуск оксида пропилена с 75 тыс. тонн в год до 140 тыс.

Выполняя Монреальский протокол

Доцент кафедры холодильной техники и технологии КНИТУ-КХТИ Сергей Визгалов рассказал корреспонденту «Реального времени» о том, что для ПАО «Казаньоргсинтез» университет разработал проект перевода турбохолодильных машин, используемых в химическом производстве, с жидких хладоносителей на озонобезопасные хладагенты. Задачу необходимо было выполнить и в связи с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, который Россия подписала еще в 1987 году.

Проект университета должен повысить эффективность холодильных установок и сохранить холодопроизводительность. Сергей Визгалов с коллегами предложили три варианта замены на современное оборудование отечественных производителей. «Мы всегда стараемся либо снизить энергопотребление, либо оставить его на прежнем уровне при увеличении производительности на 5—10 процентов. При сохранении прежних мощностей удается понизить энергопотребление в пределах 5—10 процентов», — добавил Сергей Визгалов. Проект перевода турбохолодильных машин КНИТУ-КХТИ завершил в 2017 году.

Усовершенствование электроснабжения «Казаньоргсинтеза» от КНИТУ-КАИ

С КНИТУ-КАИ ТАИФ сотрудничает в сфере электроснабжения. Университет выиграл конкурс, объявленный «Казаньоргсинтезом», и подготовил техническое задание для усовершенствования системы электроснабжения предприятия. Электротехнические системы КОСа были смоделированы на программно-аппаратном комплексе RTDS.

С помощью комплекса удалось не только построить модель, но и занести ее в вычислитель и через усилители подключить устройства релейной защиты. Тщательный анализ состояния электроснабжения КОСа позволил найти возможности для улучшения энергоснабжения, решить вопрос выбора аппаратуры и алгоритмов установок релейной защиты для технических комплексов.

С КНИТУ-КАИ ТАИФ сотрудничает в сфере электроснабжения. Фото предоставлено КНИТУ-КАИ



Расчет систем электроснабжения RTDS способен подготовить за 0,2 секунды. «Мы моделируем систему цеха КОСа, задаем неисправность, например, короткое замыкание, вычислитель все пересчитывает, и устройство релейной защиты терминала отключает часть системы электроснабжения, где произошла авария. Мы можем увидеть, за какое время произошло отключение», — объяснил корреспонденту «Реального времени» Андрей Ференец, заведующий кафедрой электрооборудования, директор института автоматики и электронного приборостроения КНИТУ-КАИ.

В Эндаумент-фонд ТАИФ вложил 10 млн рублей

Кроме научных проектов группа компаний ТАИФ участвует в формировании фонда целевого капитала (Эндаумент-фонд) КНИТУ-КАИ. Эндаумент-фонд формируется за счет пожертвований выпускников и партнеров университета. Поступающие от благотворителей денежные средства сохраняются, а доходы, полученные от управления целевым капиталом, используются КНИТУ-КАИ на цели, установленные благотворителями и финансовым планом фонда. Целевой капитал передается управляющей компании, имеющей необходимые лицензии и профессиональный опыт. Такой компанией стала ТАИФ-Инвест.

За время существования фонда собрано более 20 млн рублей. Группа компаний ТАИФ вложила в целевой капитал 10 млн рублей — это самый крупный партнер вуза. В фонд поступают частные пожертвования от 100 до 100 тыс. рублей. На данный момент из дохода от управления целевым капиталом частично финансируется создание единственного в мире интерактивного музея на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Сотрудничество группы компаний ТАИФ и КНИТУ-КАИ не останавливается только на участии в Эндаумент-фонде. В Попечительский совет университета наряду с членами правительства РТ и более 30 представителями топ-менеджмента крупных республиканских предприятий входят генеральный директор ОАО «ТАИФ», выпускник КАИ Альберт Шигабутдинов и глава ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. «Совет попечителей вуза направлен на содействие в популяризации инженерных специальностей, плодотворное взаимодействие промышленности и вуза, поддержку университетских проектов. На данный момент особое внимание уделяется Германо-Российскому институту новых технологий и созданию музея на базе Ту-144. По всем этим направлениям чувствуется поддержка компании ТАИФ», — заявил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

Электромембранный модуль для предприятий большой энергетики

В области подготовки кадров, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и научных исследований с ГК ТАИФ успешно сотрудничает КГЭУ. Так, в 2018 году сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез» будут повышать квалификацию в энергоуниверситете. Работники ТАИФа также участвуют в заседаниях государственных экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена и защитам выпускной квалификационной работе. В свою очередь студенты КГЭУ проходят учебную и производственную, включая преддипломную практику, на предприятиях ГК ТАИФ. В прошлом году стажировку прошли 88 учащихся.

«Эффективность организации и проведения практики во многом зависит от места стажировки, поэтому практики студентов проводятся на площадках будущего трудоустройства выпускника на основе договоров с предприятиями. В 2017 году 36 выпускников КГЭУ были трудоустроены на предприятия ГК ТАИФ, что составляет 41 процент от количества студентов, прошедших практику, — отмечает ректор энергетического университета Эдвард Абдуллазянов. — Партнерство университета и работодателей способствует укреплению конкурентных преимуществ региона как центра интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала, развитию инновационных форм предпринимательства и укреплению экономики региона».

Научные разработки КГЭУ также востребованы предприятиями ТАИФа



Научные разработки КГЭУ также востребованы предприятиями ТАИФа. Для генерирующей компании ОАО «ТГК-16» вуз разработал проект энергоэффективных ресурсосберегающих систем водопользования с применением модульных электромембранных аппаратов на предприятиях большой энергетики. Во время работы была создана экспериментальная электромембранная установка. Она создает возможность энергоэффективной безреагентной переработки жидких отходов ТЭС, недоступных, невозможных или невыгодных для переработки другими методами.

Электромембранная установка позволяет сократить годовой объем сбрасываемых вод. Кроме экономического эффекта предприятие снижает негативное влияние на окружающую среду. Проект КГЭУ будет реализован на площадке филиала ОАО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в виде действующей экспериментальной установки утилизации засоленных минерализованных сточных вод. Исследование обеспечит ресурсо-энергосбережение при производстве тепловой и электроэнергии на предприятиях энергетики, а также позволит уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду.

Отсутствие промежуточного звена между вузом и предприятием

Казалось бы, сотрудничество промышленных предприятий с вузами поставлено на надежные рельсы. Однако сами университеты не всегда с этим согласны. В отношениях с предприятиями еще есть недопонимание. В частности, промышленные предприятия не заинтересованы в финансировании начальной стадии научных исследований. Они готовы вкладываться только в готовые технологии.

«Нам говорят, вы сделайте, а мы, если нам понравится, у вас купим разработку. Но мы тоже не можем вложить, условно говоря, 100 млн своих денег, чтобы потом проект у нас купили за 10 млн. Мы же не можем работать себе в убыток», — заявил Владимир Галкин. По словам директора химического института КФУ, это общая проблема для всей страны. Еще одной бедой он считает отсутствие промежуточного звена между вузом и предприятием — отраслевого института. «Профессор может создать принципиально новое изобретение, но, чтобы довести его до реальной технологии, нужны промежуточные звенья. Их нет, поэтому мы создаем свои лаборатории, которые доводят технологии до конца. Промышленные предприятия неохотно вкладываются в стадию научно-исследовательской разработки и часто предпочитают покупать готовые технологии за рубежом. Но я думаю, что с введением санкций интерес к отечественным разработкам возрастет», — добавляет Владимир Галкин.

В любом случае от тесного сотрудничества промышленных предприятий и вузов Татарстана выигрывают обе стороны. Студенты и аспиранты, работающие над проектами нефтехимических компаний, получают бесценный опыт: становятся высококвалифицированными специалистами, востребованными ведущими предприятиями нефтехимического комплекса Татарстана. Результаты, которые уже получила ГК ТАИФ от сотрудничества с вузами, могут свидетельствовать о создании успешного тандема. Достижение синергии с вузами Татарстана позволяет предприятиям ТАИФа оставаться конкурентными и повысить эффективность производств.