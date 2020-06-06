Марат Зяббаров призвал при обработке полей пестицидами не допустить гибели пчел

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров призвал при обработке сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами не допустить гибели пчел. Для сохранения пчелосемей нужно соблюдать регламенты по обработке полей, сказал министр на совещании с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Как сообщил Зяббаров, в республике начался сезон заготовки сена. Только три района — Аксубаевский, Буинский, Алексеевский — приступили к косьбе.

«С первого укоса мы рассчитываем заготовить более 6 ц к. ед. на 1 условную голову. Сегодня по республике имеем 300 т сена, 90 тыс. т сенажа. Что в расчете на одну условную голову составляет 0,45 центнера кормовых единиц, — сказал Зяббаров. — Из запланированных 500 тыс. га многолетних трав сегодня скошено 30 тыс. га, это всего лишь 6%».

В конце мая Зяббаров выступил с докладом о мелиорации в республике.

В Башкирии, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в июле 2019 года зафиксировали массовую гибель пчел. Тогдашний директор управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов заявил, что причиной стали инсектициды. Позже у ведомства сменился глава — им стал Марат Миннебаев.

