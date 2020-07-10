Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел производство углерода в ОЭЗ «Алабуга»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в особую экономическую зону «Алабуга». Там ему показали работу завода по созданию углеродного волокна. Вместе с ним был президент РТ Рустам Минниханов. Видео визита предоставила пресс-служба президента Татарстана.



Во время осмотра завода Мишустину рассказали об уникальных свойствах углеродного волокна, которое является основным компонентом современных композитных материалов. Последние обладают в несколько раз большей прочностью и меньшим весом по сравнению с традиционными сталью и алюминием, пишет «Татар-информ».

Учредителем проекта «Алабуга-Волокно» является компания «Химпроминжиниринг» (входит в «Росатом»), он предполагает производство углеволокна мощностью 1500 тонн в год. Плановый объем инвестиций — 2,4 млрд рублей.

После осмотра производственной площадки Михаил Мишустин отправился на рабочее совещание, посвященное строительству автодороги «Европа — Западный Китай».