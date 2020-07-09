Как в Казани строится инфекционная больница — видео

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ТНВ показало, как в Казани продолжается строительство новой инфекционной больницы.

Сегодня строящийся корпус Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Объект строится с постоянным и полным экспертным сопровождением.

В здании разместят 232 койко-места, в том числе 12 реанимационных. При необходимости их число могут увеличить вдвое.

Палаты уже практически готовы — туда проведен свет и выполнена чистовая отделка. Для того, чтобы все здесь заработало, осталось привезти и присоединить оборудование.

Медики рассказали, что персонал новой больницы уже подобран.

Завершить строительство и благоустройство планируют в первых числах августа.