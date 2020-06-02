«Телефоны не берут ни Гущин, ни ДУМ»: реставратор из Вологды вновь просит власти Татарстана о помощи

Фото: tatarstan.ru (кадр с онлайн-встречи Минниханова и Попова)

Спустя две недели после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вологодский реставратор татарстанских памятников деревянного зодчества с вековой историей Александр Попов вновь забил тревогу. На встрече 19 мая глава республики одобрил двукратное увеличение финансирования по договору с мастером на восстановление мечети из села Большая Елга с 20 до 49 млн рублей, также решено было расторгнуть договор на реставрацию другого татарстанского объекта, Михаило-Архангельской церкви.

План-график работ по мечети 1879 года постройки, о предоставлении которого стороны условились на встрече, Александр Попов выслал главе комитета ОКН Ивану Гущину как куратору работ еще 22 мая. Однако с тех пор ни он, ни главный бухгалтер ДУМ РТ (заказчика работ) Азат Сабиров не выходили с ним на связь, рассказал «Реальному времени» реставратор.

— После встречи я выслал график работ, и в начале прошлой недели, с 25 мая, звоню: телефоны не берут ни Гущин, и ДУМ, отвечают только по WhatsApp. Тишина… Я говорю с главным бухгалтером ДУМ, он говорит, что у него нет никаких решений, он не знает, как заключать со мной договор, он ждет совещания с Гущиным. Это было еще на прошлой неделе. В четверг снова звоню — не отвечают. Пишу в WhatsApp: «Новости есть?» Приходит ответ: «Нет». На этом все. Гущин тоже отвечает по WhatsApp: «Поручение президента есть, решайте вопрос с ДУМ». То есть, получается, поручение президента есть, а никаких действий нет… — удивляется Александр Попов.

По словам реставратора, накануне днем, 1 июня, ему пришлось подписать заявления о двухнедельном отпуске за свой счет большинству своих мастеров, поскольку он не знает, когда вопрос сдвинется с мертвой точки.

«Реальное время» пытается связаться с главой комитета ОКН Иваном Гущиным, чтобы разъяснить ситуацию.

Новость дополнена в 11.00

В комитете ОКН корреспондента «Реального времени» заверили, что вопрос с продлением договора по восстановлению мечети находится на контроле. Иван Гущин пообещал связаться с Александром Поповым и ДУМ РТ в ближайшее время, прояснить ситуацию и выяснить, в чем причина беспокойства реставратора.

Ольга Голыжбина