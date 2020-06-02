«Телефоны не берут ни Гущин, ни ДУМ»: реставратор из Вологды вновь просит власти Татарстана о помощи
Спустя две недели после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вологодский реставратор татарстанских памятников деревянного зодчества с вековой историей Александр Попов вновь забил тревогу. На встрече 19 мая глава республики одобрил двукратное увеличение финансирования по договору с мастером на восстановление мечети из села Большая Елга с 20 до 49 млн рублей, также решено было расторгнуть договор на реставрацию другого татарстанского объекта, Михаило-Архангельской церкви.
План-график работ по мечети 1879 года постройки, о предоставлении которого стороны условились на встрече, Александр Попов выслал главе комитета ОКН Ивану Гущину как куратору работ еще 22 мая. Однако с тех пор ни он, ни главный бухгалтер ДУМ РТ (заказчика работ) Азат Сабиров не выходили с ним на связь, рассказал «Реальному времени» реставратор.
— После встречи я выслал график работ, и в начале прошлой недели, с 25 мая, звоню: телефоны не берут ни Гущин, и ДУМ, отвечают только по WhatsApp. Тишина… Я говорю с главным бухгалтером ДУМ, он говорит, что у него нет никаких решений, он не знает, как заключать со мной договор, он ждет совещания с Гущиным. Это было еще на прошлой неделе. В четверг снова звоню — не отвечают. Пишу в WhatsApp: «Новости есть?» Приходит ответ: «Нет». На этом все. Гущин тоже отвечает по WhatsApp: «Поручение президента есть, решайте вопрос с ДУМ». То есть, получается, поручение президента есть, а никаких действий нет… — удивляется Александр Попов.
По словам реставратора, накануне днем, 1 июня, ему пришлось подписать заявления о двухнедельном отпуске за свой счет большинству своих мастеров, поскольку он не знает, когда вопрос сдвинется с мертвой точки.
«Реальное время» пытается связаться с главой комитета ОКН Иваном Гущиным, чтобы разъяснить ситуацию.
Новость дополнена в 11.00
В комитете ОКН корреспондента «Реального времени» заверили, что вопрос с продлением договора по восстановлению мечети находится на контроле. Иван Гущин пообещал связаться с Александром Поповым и ДУМ РТ в ближайшее время, прояснить ситуацию и выяснить, в чем причина беспокойства реставратора.
Справка
Реставрация уникального памятника деревянного зодчества 1879 года постройки — мечети села Большая Елга Рыбно-Слободского района — началась в начале 2019 года. Проект реставрации еще в 2017-м был заказан Минкультом РТ у прославленного вологодского мастера Александра Попова из города Кириллов (ООО «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение»). С 2018-го его курирует «правопреемник» Минкульта в части реставрационных работ — Комитет по охране объектов культурного наследия по РТ во главе с Иваном Гущиным.
Договор на реставрацию мечети был оценен в 20 млн рублей, заказчиком выступало ДУМ РТ, необходимая сумма состояла из средств пожертвований.
В январе 2019 года специалисты Реставрационного центра приступили к воплощению согласованного проекта — разобрали и вывезли здание мечети в свою мастерскую по частям. Демонтаж и «эвакуация» прошли без последствий, в течение года 10 кузнецов, плотников и столяров работали над восстановлением постройки. 18 января 2020 года, глава Комитета ОКН Иван Гущин приезжал в Вологду проконтролировать ход работ и анонсировал сдачу объекта еще до конца года. Почти одновременно с первым объектом Александр Попов взялся за восстановление еще одного
татарстанского памятника — Михаило-Архангельской церкви 1757 года постройки из села Архангельские Кляри Камско-Устьинского района РТ. Договор на восстановление церкви «стоил» 15 млн рублей, заказчиком выступила Татарстанская митрополия. Однако 3 февраля в Сети появилось открытое письмо реставратора Алексея Попова, в котором он сообщил о приостановке работ по реставрации — и по мечети и по церкви. В качестве причины он называл недостаточное финансирование со стороны республики. К тому моменту по договору о восстановлении мечети в центр было переведено 11 млн рублей, по церкви — 6 млн рублей. По словам реставратора, на такое радикальное решение его вынудило невнимание комитета Гущина к проблеме — мастер не раз говорил о том, что суммы смет «нереальные» и уложиться в них он не сможет, «только на одну мечеть необходимо порядка 49 млн рублей», однако от него «отмахивались».
У комитета ОКН было другое видение: Иван Гущин заявлял о том, что Попов не только сорвал сроки реставрации, указанные в договоре, но еще и хочет поднять общую стоимость работ по мечети в два раза, что лично для него стало «неожиданностью». После «шума», поднятого в СМИ, 6 февраля, прошла первая встреча Ивана Гущина и Александра Попова, однако стороны ни к чему не пришли. Переговоры длились 3,5 месяца, пока «точку» в вопросе не поставил Рустам Минниханов, лично переговорив с реставратором 19 мая, в присутствии Ивана Гущина и своего помощника Олеси Балтусовой.
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