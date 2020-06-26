На матч «Уфы» против «Рубина» продадут только 300 билетов

«Уфа» на матч 25-го тура РПЛ против «Рубина» выпустит в свободную продажу только 300 билетов. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора на матчах РПЛ возможно присутствие лишь 10% от заполняемости арены. Для уфимского стадиона «Нефтяник» эта цифра составляет 1500 человек. После вычета мест для владельцев абонементов и фанатской трибуны свободными остались только 300 билетов.

На первый домашний матч с «Тамбовом» в продажу было пущено 200 билетов.

Отметим, что игра 25-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином» состоится 1 июля в столице Башкортостана. Начало матча — в 14.00 мск.